Realizaron un debate sobre lo que esperan los jóvenes argentinos de un primer empleo

La compañía Arcos Dorados, la franquicia más grande de McDonald’s que opera la marca en América Latina y en el país y una de las principales empleadoras de jóvenes de la región, realizó un estudio de opinión junto a la empresa investigadora de mercado Trendsity para conocer las expectativas de los jóvenes a la hora de buscar una primera oportunidad laboral formal.

Los resultados de esta investigación fueron el eje de un debate que se realizó en la Universidad Católica Argentina y que contó con la participación de referentes relevantes en esta temática social desde diferentes perspectivas.

Entre los datos más destacados que arrojó el estudio, el 89% de los jóvenes identifica la falta de experiencia previa como su principal obstáculo para insertarse en el mercado laboral. Durante el encuentro se debatió acerca de los desafíos de las empresas de cara a las oportunidades que brindan para que los jóvenes tengan un primer empleo formal, y las inquietudes, expectativas y obstáculos que las nuevas generaciones tienen a la hora de insertarse en el mundo laboral.

“La remuneración justa les importa, pero no es lo único y no va a ser lo que los haga fieles o no. Ellos buscan aportar, pero también un resultado ¿Qué esperan? Poder trabajar en equipo, aprender idiomas y de liderazgo”, expresó en este encuentro Mariela Mociulsky, directora de la consultora Trendsity.

De los 400 argentinos de entre 16 y 27 años que contestaron la encuesta, el 81% señaló como una de las principales características de un primer empleo el equilibrio entre bienestar y estudio. Y más del 70% de los jóvenes encuestados destacó que la falta de oportunidades en el mercado y la falta de confianza en las nuevas generaciones también son grandes obstáculos a la hora de buscar empleo.

Por su parte, Patricio Nobili, director de RRHH de Arcos Dorados para la región Sur, pidió dejar de buscar la “retención” de estos jóvenes empleados y empezar a hablar de “motivar su permanencia”. En este aspecto, señaló que los jóvenes ven con buenos ojos tener flexibilidad para definir sus horarios y poder continuar sus estudios.

En este contexto, Arcos Dorados anunció en enero de este año la creación de alrededor de 1000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes durante el 2018 y del 2019, como parte de su plan de expansión e inversión en todo el país. En ese sentido, de los aproximadamente 17.000 empleados que actualmente tiene la compañía, más del 85% son jóvenes de entre 16 y 25 años.

En tanto, entre las principales conclusiones del debate “Los desafíos del primer empleo”: el ingreso al mercado laboral y las oportunidades que generan las empresas Emanuel Werner, Jerónimo Batista, Damián Blaum y Rocío González, expresaron la importancia de trabajar con un propósito.

Asimismo, Damián Blaum habló de sus motivaciones frente a los problemas que tuvo para cruzar el Río de La Plata, afirmo que ese fue su primer empleo, no del estilo de ‘cuánto ganaste con el primer sueldo’ sino en términos de iniciar un camino lleno de pasión.

Por su parte Patricio Nóbili (Arcos Dorados), Mercedes Pastor (UCA y Human Reasons) y Mabel Rius (HSBC), abordaron la temática sobre las nuevas generaciones que buscan un empleo que les permita desarrollarse, que les brinden oportunidades para aportar sus conocimientos y habilidades, y en el que sean reconocidos y escuchados. l