Los negocios de pequeños formatos se ven más favorecidos por el contexto económico actual

Hoy 21:32 -

Enrique Westberg es propietario de la cadena de autoservicios Nataly y señaló que “es una realidad que las grandes superficies tienen mucho más costos que los negocios pequeños y cualquier variación o baja de las ventas repercute enormemente en su rentabilidad”.

Agregó que “nuestro formato es un tipo de negocios que son superficies chicas, negocios de barrio donde la gente está comprando. A nosotros no nos han bajado las ventas. Hemos aumentado prácticamente un 5% en marzo frente a enero y febrero, entonces no he tenido una baja ni en unidades ni en montos”.

Señaló que “me llama la atención todas las ofertas que están haciendo todas las grandes cadenas en infraestructura, etc., que van a tener que elevar sus ventas para aumentar su utilidad”.

Para Damian Di Pace, de Focus Market, “el reciente caso de Carrefour es una situación sectorial y no solamente local sino internacional donde ciertos formatos de grandes cadenas como los hipermercados están en su última etapa de ciclo de vida y la reconversión de Carrefour hacia el formato express tuvo el condimento adicional en el mercado local que se encontró con una intensidad competitiva por parte de los autoservicios orientales chinos y las tiendas de descuento”.

Destacó que “Carrefour adquirió en forma sobredimensionada en 2014 la tienda Eki que le generó un costo operativo en relación a las ganancias del sector de consumo masivo muy por debajo de lo esperado, básicamente porque es una cadena que buscaba el liderazgo en diferenciación cuando las tiendas de descuento o los súper chinos ofician con liderazgo en costos y segundas marcas que es lo que busca el consumidor en este contexto de racionalización del bolsillo”. l