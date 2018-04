08/04/2018 - Q uiero tocar de un tema del que hablamos muchas veces, pero no decimos las cosas como son. Cuando Jesús apareció a sus discípulos su saludo fue “la paz esté con ustedes”, era una promesa, un saludo para hacer un resumen de la Pascua. La paz es un don de Dios que ofrece a sus apóstoles y también a nosotros hoy. La paz que Cristo quiere de nosotros es la paz con Dios. Los apóstoles no tenían esa tranquilidad después de que arrestaron a Jesús, y después del domingo de la resurrección se dejaron llevar por el temor y la inseguridad, dispersados cuando arrestaron a Cristo. Después la resurrección Cristo viene para fortalecer a sus apóstoles. Sabemos que después de la muerte de Jesús vivieron en la clandestinidad y con temor por lo que les podía pasar. La presencia de Dios no había condenado sus acciones. Cristo no ha condenado a Pedro por su negación y tampoco el abandono de sus discípulos, de no haberlo reconocido porque tenían miedo de estar. Y el deseo de Jesús es sólo hacerles llegar la paz. “Jesús no ha venido al mundo para condenar, sino para salvar” (Juan 13-17), no trajo rencor ni odio, porque lo han abandonado. No es la misión de Cristo. Lo que quiere es que todos estemos en paz con él, aunque podamos traicionarlo o dejar de lado dar testimonio. El Señor Jesús quiere que experimentemos la paz de él, no la paz de este mundo, para llegar a una reconciliación con él con ese Dios vivo. Entonces debemos permanecer unidos a él, su paz estará con nosotros siempre, no la paz de este mundo que es diferente de la paz de Cristo, una paz que da alivio, que da tranquilidad, que da seguridad. Cuando no hay conflictos, en este mundo hablamos de paz, pero Jesús quiere salvar al ser humano, no el exterior sino el interior. Paz con nosotros mismos. El encuentro con Dios después de la resurrección es una paz interior, una paz que nadie nos puede dar. Si tengo paz interiormente, si vivo esa paz, si he recibido ese don heredado de Dios, puedo compartir esta paz. Cuantas veces podemos hacer el gesto con los demás cuando después del Padrenuestro damos la paz en la iglesia, pero es una formalidad, porque la paz verdadera empieza en la casa, en los demás, mostrando. “Cómo el padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” (Juan 20-21). Estamos todos invitados a compartir la paz con los demás. “Podemos ir en paz” es lo que dice el sacerdote o diácono o el celebrante al final de la misa. Y eso es para tenerlo en cuenta sobre todo en estos tiempos, “pueden ir en paz, aleluya, aleluya”, es para ir a transmitir esa paz que hemos recibido de Jesús a nuestros hermanos. Es una misión de la Iglesia, misión que todos como creyentes debemos dar en este mundo. “Dejad que la paz de Cristo haga su morada en nuestro corazón” (Colonenses 3-15). Somos instrumentos de esa paz, testigos de esa paz, no sólo testigos de la resurrección de Cristo, sino instrumentos de esa paz. El mundo de hoy necesita paz interior y paz exterior. Que Jesús resucitado nos ayude a ser instrumentos de esa paz en nuestras casas, en nuestras comunidades parroquiales, que nuestras parroquias no se transformen en espacios de guerras, en espacios de conflictos, que sean espacios de paz, para que el mundo mire; si nosotros no somos instrumentos de paz, ¿cómo vamos a predicar la paz? ¿Cómo podemos darnos entre nosotros esa mano, ese abrazo de paz? Que nuestra madre nos ayude para que recibiendo la paz de Cristo, transmitamos esa paz a los demás, para aliviar, para alegrar y para que podamos llegar a vivir entre nosotros como hijos e hijas de Dios; como hijos e hijas de la Virgen María. Amén.