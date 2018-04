FÚNEBRES | 7 de Abril de 2018

08/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Manuel Ángel Sequeira (Forres)

- Miguel Alberto Barea (Fernández)

- Ramón Antonio Juárez

- Carlos René Campos

- Amalia Samcini (La Banda)

- Tránsito del Carmen Almaraz

- Horacio Reimundo Noriega

- Walter Enrique Ledesma (Fernández)

- Claudio Maguna (la Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALMARAZ, TRÁNSITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. "Que en este descanso eterno e Señor te proteja con su mirada". Su sobrina Julia Mabel Ledesma, esposo Ricardo Castaño e hijas Sofía, Virginia y Jimena acompañan con mucho cariño y dolor a su hija Claudia y nietas Guadalupe y Antonela. Ruegan cristiana resignación a cada una de ellas y una oración en su memoria.

ALMARAZ, TRÁNSITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Amada, hermana, madre, amiga "Extrañaré las largas charlas y juntadas que solíamos tener, ahora descansas junto a tus hijos, y demás seres queridos, tu hermana Mirta Almaraz, tu hija Claudia (Titi), nietas, Guadalupe y Antonella; tu sobrinos querido Claudio Almaraz y flia.; Ramón Gómez (Lito) y flias.; tu hermana Marta Almaraz y flias.; cuñad Yoyi Suárez Vda. de Almaraz y frlias. (a).

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Malena y Alvaro Arce, Luis y Pablo Pericas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Marta Nassif de Montenegro, sus hijos y nietos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Beba en estos momentos de dolor.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. A.S.A.A.R., Asociación Santiagueña de Anestesia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro auxiliar contable CP Salvador Campitelli. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. La familia de Ernesto A.J. Vital y de Sara Ugozzoli, junto a sus hijos, participan con pesar su fallecimiento, y hacen llegar a su mamá Beba y a toda la familia, sus condolencias en estos momentos dificiles de dolor y tristeza. Rogando con oraciones su descanso en paz.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Cuky y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a Beba y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y acompaña afectuosamente a Beba y a su hermano Tano en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Enrique Agüero y Cecilia Degano y familia participan su fallecimiento y acompañan en oración a su familia.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Nora Rafael de Jimenez participa su fallecimiento, acompaña con cariño y en oración a su mamá Beba y familia rogando por su consuelo y el descanso eterno de José Daniel.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Hugo R. Catella y Mirta del V. neme participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Como no pudimos despedir. Seguiré como siempre encontrándonos pararnos, abrasarnos, reírnos de anécdotas. Ahora te abrasaré en tus hijos Bettiana, Lurdes, Salvador y Thomas y en la dicha de tus nietos Juani Scrimini, Susana Toscano y sus hijos Fernanda, Antonella y los gemelos Mariano y Marcelo.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Carlos Alberto Arias participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dany, y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Elsa T. M. Feijóo de Argañaras, sus hijos Jorge Manuel, Raúl Alberto, Manuel Alfonso y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Beba, Martita, Héctor y sus familias rogando por su descanso eterno y el Señor les dé resignacíon cristiana.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Hugo A. Torri y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Marcelo Roger y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Mamá, hermanos e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Sara B. Navarrete de Hounau, profundamente conmovida por tan inesperada noticia, participa el fallecimiento de su apreciado ex alumno del Colegio "San José". Quienes fuimos parte de su educación en la adolescencia, recordaremos su rendimiento impecable no sólo en el estudio, sino también en su comportamiento encomiable durante toda la jornada escolar. Tan excelente fue su perfil personal, que a poco tiempo de su egreso, los Hnos. de la Misericordia lo premiaron con el cargo de Preceptor. No obstante su juventud, se había ganado el respeto del plantel directivo y docente, de los alumnos de los cursos inferiores y hasta el de sus propios compañeros. Reciba su mamá , "Beba", junto a toda la Flia. Campitelli Fiorini, mis sinceras condolencias en momentos tan dolorosos por la sensible pérdida sufrida. Ruego a Dios y nuestra Madre Celestial, que brinden a "Dany" la paz infinita y una feliz resurrección. Resignación cristiana para todos sus deudos.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Margarita Guerrieri de Lugones acompaña de corazón a toda la familia Campitelli Fiorini y Feijóo y con dolor por no haberlos podido acompañar físicamente.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su emmoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. José María Sanmarco participa su fallecimiento. Ruega oraciones por su eterno descanso y acompaña a su familia en este doloroso momento.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Nené Touriño de Cuadros e hijos acompañamos con mucho cariño a la querida Beba y a sus hijos y ofrecemos oraciones en la esperanza de la feliz resurrección de Dani.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Carlos Epstein, Mariela Luna y sus hijos Carla y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Salvi y flia en tan profundo dolor.

CAMPOS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Su hermana, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ser. realizado por Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus hijos: Lucila y Benjamín, sus hijos Pol. Javier y Luciana, sus nietos: Maia, Paloma, Isolina y Bautista, part. con dolor su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 15,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) Hamburgo Cia de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Sus hijos Lucila y Javier, Benjamin y Luciana junto a sus nietos Bautista, Maia, Paloma e Isolina participan el fallecimiento de su madre y abuela Marta y elevan una oración por su eterno descanso.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Su hermano Felipe Daud y María Delia Grand junto a sus hijos Martina, Ignacio, Joaquin e Isolina y su nieta Sofía participan el fallecimiento de Marta y elevan una oración por su eterno descanso.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su tía Carmen Sánchez de Daud, sus primos Juan, Susana y María del Carmen y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan por el descanso de su alma.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su prima Elsa Helena Rafael, su esposo Ricardo A. Zavaleta y sus hijas Gabriela María, Ana Lucia y María Gracia Zavaleta lamentan profundamente su partida. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Su tía Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias lamentan con profunda tristeza su fallecimiento y rogamos a Jesús y María por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su primo Ernesto Daud, sus hijos Ramiro, Constanza y Alejo participan su fallecimiento y acompañan a sus primos Felipe y Cecilia. Elevando oraciones en memoria de su querida prima Marta.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. María Cristina Llugdar y familia participan con dolor el fallecimiento de Marta-Rogamos oraciones en su memoria. La Termas.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y sus hijos Ricardo Martín, María Carolina y Mauricio participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Dr. Felipe R. Pavon y familia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega Marta y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 15,30 en el cementerio Parque de la Paz.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher; sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Dra. Elisa Pavon, su esposo Dr. Antonio Storniolo e hijo, participan el fallecimiento de su amiga y ex jjefa del laboratorio del Hospital Independencia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 15,30 en el cementerio Parque de la Paz.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Manuel Hector Alvarez, Delia Raad de Alvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Felipe en este momento de dolor.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña a Felipe Daud en este momento de dolor.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Jose Luis Velazquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias con infinita tristeza participan la partida de su entrañable amiga, compartiendo el dolor con sus familiares.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Sus amigas de toda la vida, Lilian, Estelita, Perla y María Elena despiden con profundo dolor a la querida Marta y ruegan crsistiana resignación para su familia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Anibal Pellegrini, su esposa Estela Urrere, sus hijos Mariana, Anibal y Carolina participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y piden resignación para su familia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Guillermo Giambroni y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Marta. Acompañan a su flia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Personal bioquímico, técnicos y de limpieza del Laboratorio clínica Santa María, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Médicos y empleados de Clínica Santa María acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la amiga y colega Dra. Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Miguel Ángel Siufi y Sra. despiden con cariño a su amiga Marta y elevan oraciones por una pronta resignación de sus familiares.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Vecinos del Bº Privado el Bosque acompañan a Benjamin y Luciana por la perdida de su mamá Marta y elevan oraciones por su eterno descanso.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Miguel Ángel Siufi y María Inés Ferreiro acompañan con pesar a sus familiares y ruegan oraciones por su eterno descanso.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Josely Siufi y Sra. acompañan a Benjamin y Luciana en esta irreparable pérdida y elevan oraciones por su alma.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Los primos de sus hijos Benjamin y Luciana; José Miguel, Carolina y Jose Nicolas Siufi y sus respectivas familias acompañan con pesar a los familiares en estos momentos de dolor.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Marta querida! hoy me invade una profunda tristeza, solo me queda recordar los hermosos momentos compartidos y rogar resignacion para tus seres queridos. Descansa en paz!. Julia Ponce de Merino y flia, participan con dolor su fallecimiento.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Compañeros de 5ta 3ra promocion 1972 de la Esc. Normal M. Belgrano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en su doloroso momento.

JUÁREZ, RAMON ANTONIO (q.ep.d.) Falleció el 4/4/18|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 407 Ricardo Rojas, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra Amiga y compañera Yanina Juárez. Ruegan oraciones en su memoria.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Luis Ovejero y sus hijos Virginia, Francisco e Ignacio, participan el fallecimiento de su tía Martha.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Familia Coronel Marino, participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Gustavo en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Integrantes de la Asociación Literaria María Adela Agudo despiden con profundo pesar a quien fuera mimebro de la comisión directiva durante varios años. Con el recuerdo de los gratos momentos de creación, de lectura y de reflexión compartidos, elevamos oraciones por su eterno descanso.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Sus compañeras de la promocion 1958 de la Escuela Normal Regional José Benjamin Gorostiaga de La Banda, estamos espiritualmente presentes para el último adios a Marta, con la que vivimos los mejores momentos de la vida estudiantil. Un abrazo de condolencias a sus hijos, nietos y familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Recordamos con cariño los momentos pasados. Tus amigas y compañeras Perla, Edel y Rubia Micol. Rogamos consuelo y fortaleza para tus hijos Gustavo, Dania y Leda en estos tristes momentos.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Lucho Valladare y flia. participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su amigo de la infancia Gustavo. Ruega que Dios lo bendiga.

NORIEGA, HORACIO REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Dr. C. C. Carrizo y Raquel Isas participan su fallecimiento acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RAMOS MATTAR, ROBERTO ERACLIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su sobrino Rodolfo Mema y familia participa con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Ruega oraciones en su querida memoria.

RAMOS MATTAR, ROBERTO ERACLIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. "No llores por mí si me amas, estoy en mi nuevo hogar, más allá del Sol". Su bondad y su generosidad acompañarán siempre a quiénes tuvimos la dicha de conocerlo. Descanse en paz Don Poroto y que brille para Ud. la luz que no tiene fin. Beatriz Frágola, sus hijos Dorys, Adriana, Alejandro y demás flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Que el Señor con su infinita misericordia la reciba en sus brazos. El Consejo Directivo de la Caja Complementaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Lolita. Rogamos oraciones por su descanso eterno.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Lidia Aguirre y Carla Agustona Rodríguez Aguirre acompañan con profundo dolor su fallecimiento a su esposa Chichita, sus hijos María Rosa, María Cecilia y Emilio. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Las ahijadas de su hermano Dr. José Rodolfo Trejo: Noelia y Anahí Salto, junto a sus padres Pirula y Antonio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Sus compañeras de Promoción del Colegio de Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/2016|. Hoy la tierra llora tu ausencia y el cielo gana un ángel más. Tu partida llegó como noche sin luna a mi vida, noche oscura que no me dejó ver la salida. Hijo, que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo, solo te pido fuerzas para seguir, te recordaré siempre hijo de mi alma. Invitan a la misa. Sus padres Juan C. y Nora, sus hermanas, sobrinos, tíos y primos que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, al cumplirse veintidós meses de su fallecimiento.

MARIANI DE ACUÑA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/12|. Mami, que cosa extraña es aceptar la decisión del Señor, porque no queríamos que nos dejaras tan pronto, pero recuerdo tus fuerzas para salir adelante. Nos enseñaste a no bajar los brazos y sabios consejos. Te amamos tanto. Al cumplirse 6 años, te recordaremos eternamente en nuestros corazones. Tu esposo Miguel, hijos Marisa, Viviana, Gustavo, Cinthia, Cenia; nietos Lucas, Valentín, Jazmín e Isabella invitan a la misa hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco.

PEREYRA,SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18 en la ciudad de Córdoba|. Fuiste l encuentro del Señor, Él hará brillar para ti la luz que no tiene fin. Dicen que solo se muere cuando se olvida, Santi es inmortal, vive y vivirá en el corazón y memoria de su familia, de sus amigos, de compañeros de facultad de equipo, alumnos y pueblo. Sus tíos Abel Pereyra y familia, Ana Ovejero y familia; Rafael Pereyra y familia; Cuca Parrado, primos y demás familiares invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, MARTA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. No tuve tiempo para decirles hasta luego, porque el sueño me venció, en ese instante me dormí, en los brazos de mi buen Jesús, y en mi sueño sentí que estaba con ustedes. No lloren más por mí que no sufro, yo sé que me extrañan, pero aquí donde estoy los amaré. Miren hacia adelante y recuérdenme cuando lo pasábamos juntos, no es que les diga que me olviden porque se que imposible, en el momento que se sienten tristes eleven una oración al Cielo por mi alma y así dormiré mejor. "Oh Divino Maestro concédeme que no busque ser consolado, sin consolar; ser comprendido, sino comprender; ser amado, sino amar. Es damos que recibimos; es perdonando que somos perdonados; y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial te recordamos con amor, te extrañamos mucho, hijos, nietos, bisnieta hermanos y sobrinos invitan a la misa el lunes 9/4 a las 9.30 en la iglesia Catedral.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (Budy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Un día de estos te fuiste, nos dejaste un vacio enorme madre querida no te podemos olvidart. Tu esposo Pedro Ledesma, tus hijas Mirta y Nancy, participan a la misa que se realizará en la iglesia La Merced hoy a las 20 al cumplir un año de su fallecimiento.