“Hoy miro el brillo en los ojitos de mi hijo y sé que no me lo hubiera perdonado nunca si lo abortaba”

08/04/2018 - A unque por naturaleza el vientre de una mujer esté siempre dispuesto a acoger la vida de un niño en sus meses de gestación, hoy en día surgen –afortunadamente no en todos los casos- factores externos que generan dudas, temores y preocupaciones que llegan a amenazar una vida indefensa. Decir “sí” y apostar a la vida puede volverse tormentoso en situaciones límites; pero decir “no” a la falsa opción de truncar los latidos de ese corazoncito que comienza a hacerse sentir, las hace valientes, dignas de llamarlas “supermamás”, en una sociedad muchas veces marcada por la violencia, la cobardía, y la inclinación a los “escapes fáciles”. Testimonios conmovedores hay muchos en cada rincón del mundo, pero son muy pocas las mujeres que se atreven a develar su historia y confesar su estrecha relación con esos sentimientos oscuros que las llevaron a buscar la solución en una interrupción de un embarazo, a cualquier costo. María y Analía, dos santiagueñas que revirtieron su idea de inducirse a un aborto, decidieron contarle al mundo sus historias, para ser, de alguna manera, instrumentos de ejemplo para las miles de jovencitas y mujeres que hoy viven inmersas en la incertidumbre y los temores por la llegada de esa nueva vida que comenzó a gestarse en su interior. “Cuando te enteras de que vas a tener un hijo que no fue buscado, surgen muchos sentimientos encontrados. En mi caso estuve convencida de abortar, al punto tal de que busqué ayuda para concretarlo, y cuando me hablaron de mi hijo que llevaba en mi vientre no pude seguir adelante con mi idea. Me hablaron de él, me hicieron ver los riesgos, y no dudé en seguir adelante con mi embarazo. Hoy miro el brillo en los ojitos de mi hijo, me hace tan feliz, que no me lo hubiera perdonado nunca si lo abortaba”. Emocionada y con lágrimas en los ojos, pero orgullosa de ella misma, María contó su experiencia. La situación económica de la familia o la desvinculación del padre en el momento de que el test marcó “positivo” son algunas de las principales causas que llevan a una mujer a pensar en la imposibilidad de traer a un niño al mundo. Sin embargo, cuando se interpone el corazón, las excusas están de más. “En el momento mismo de haber visto cómo harían para quitarme al bebé de mi vientre, me di cuenta de que no era lo que quería. Jamás me hubiera permitido que sufra nada. En ese momento te olvidas de los temores, te das cuenta de que lo económico es importante para el bienestar de un hijo, pero no es lo único. Supe que iría a criarlo como sea, que eso no es un impedimento para ver a un hijo nacer. Creo que si todas las mujeres que tienen la idea de abortar, vieran algún video o leyeran cómo se lo practica, no lo harían jamás. Es ahí cuando sientes que el amor es lo más importante”. En total acuerdo con el testimonio de María, Analía contó haber pasado por una situación similar y, quizás avergonzada con sus ideas iniciales en sus primeros días de gestación, se atrevió a contar más detalles de su vivencia. “Cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo, fue muy duro porque no lo esperábamos, y en ese momento, en lo primero que uno piensa es en lo económico, en cómo se hará para mantener a una familia tan numerosa. Pero a medida que pasan los días, te vas enterando de muchas cosas. Averiguas sobre los abortos y te das con situaciones horribles por las que debe pasar tanto la madre como el bebé. Me arrepentí a tiempo de querer abortar, y hoy mi hijo tiene 4 meses, y siento con él una conexión especial”, detalló Analía sobre su dura experiencia con final feliz. Hoy, María y Analía están cada una con su pareja, disfrutan de su familia, y a pesar de las adversidades con las que a veces la vida las pone a prueba, coincidieron en que jamás habrá arrepentimiento por haber traído al mundo a dos seres especiales. “Después de todo lo que pasamos, entendimos que siempre podemos darnos vuelta. Hoy mi marido me ayuda con los chicos, él trabaja, yo los fines de semana hago comida para vender para ayudarnos con lo económico, y así supimos enfrentar la vida, que por suerte, la vivimos hoy con mucha felicidad”, contó María. Analía por su parte narró: “Mi pareja trabaja y yo me quedo con los chicos, y cuando está en casa nos dividimos las tareas, nos acompañamos mutuamente y eso hace que todo sea más fácil. Que nada sea una carga”.