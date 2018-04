La sensación de que Dios siempre da nuevas oportunidades

08/04/2018 - E nc e gue c ida s por la situación familiar, María y Analía tuvieron la clara idea de truncar la vida de sus hijos, hasta que un halo de amor maternal les abrió la mente y las hizo desistir de la tormentosa posibilidad de abortar. Sin embargo, ya con sus hijos en brazos, el destino quiso ponerlas a prueba con situaciones extremadamente difíciles a las que ellas consideraron en un principio que fue “una señal de que Dios quiso hacernos pagar lo que teníamos pensado hacer”. Pero esos oscuros sentimientos, rápidamente se desvanecieron cuando entendieron que en realidad, ante la adversidad, Dios les dio la posibilidad de tenerlos aún hoy con ellas. “No me canso de mirar a mi hijo y agradecer a Dios por esta bendición. Él ahora tiene 8 meses y hace un tiempo tuvo neumonía, y estuvo muy complicado. Cuando lo veía ahí, tan indefenso y tan mal, pensé que Dios me estaba haciendo pagar por lo que yo quise hacer con mi hijo. Pero después le pedí tanto al Señor para que lo ayudara a pasar esa situación, que entendí que Él quiso darme otra oportunidad”, recordó María sobre este difícil trance que afrontó y que por fortuna, todo pasó. Las emociones pueden hacerlas ver “venganzas” en donde no las hay. Así contó Analía sobre su experiencia similar. “Mi bebé nació con problemas en la vista, le detectaron estrabismo y ya comenzamos a tratarlo con los profesionales. En un principio uno piensa que son consecuencias de lo que quise hacer para no tenerlo hoy conmigo, pero después te das cuenta de que no es así, porque el problema que tiene mi hijo, por ejemplo, tiene solución. Y eso hay que saber valorar”, reflexionó Analía.