Las mamás se expresaron sobre la legalización del aborto

08/04/2018 - El martes 10 de abril se empieza a debatir en el Congreso de la Nación la legalización del aborto. Hay ocho proyectos presentados que se van a discutir. La iniciativa de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con 72 firmas y es transversal. Mientras que otras iniciativas buscan congelar la demanda a los abortos no punibles y otras propuestas quieren avanzar en la producción y distribución de misoprostol. Además se busca poner freno a la objeción de conciencia como artilugio para obstaculizar y restringir la interrupción voluntaria del embarazo. María y Analía, por su experiencia de vida hacen sentir sus voces y se animan a hablar del tema, con conocimiento propio en el asunto. “Yo entiendo la postura de las chicas que son violadas y que no quieren seguir con ese embarazo, pero hay muchas mujeres que quedaron embarazadas por no querer cuidarse, por llevarse por los deseos del momento. Hay muchas medidas anticonceptivas que pueden ser utilizadas, y hoy en día, toda mujer sabe con detalle las consecuencias de tener relaciones sin cuidarse. Después de mi experiencia, jamás voy a estar de acuerdo con las mujeres que quieran abortar sin una justificación de peso como sería para mí el tema de la violación. Hoy vemos muchos casos de adolescentes embarazadas, y me parece que antes de llegar a una situación en la que se contempla la idea del aborto, es fundamental que los padres pongan límites para evitar situaciones como éstas, porque todo es una cadena: las chicas salen, toman, se drogan, tienen relaciones sin tomar recaudos, y ahí pasa todo lo demás”, analizó María, y Analía compartió esa idea.