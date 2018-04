Virginia Da Cunha elogió el autódromo santiagueño

08/04/2018 -

Virginia Da Cuhna llegó el jueves a Las Termas, puso música el viernes en el Fan Zone y ayer volvió al autódromo para ver las clasificación antes de viajar de regreso a Córdoba. La ex Bandana dialogó con EL LIBERAL y dijo estar sorprendida por la infraestructura del autódromo. "Me encanta, es un lugar sorprendente por la comodidad que tiene para que la gente pueda ver las carreras. Me gustó mucho pasar estos días aquí". Virginia aseguró que no le molesta que la reconozcan por haber sido integrante del desaparecido grupo musical Bandana. "No tengo problemas. Para nada. No voy a renegar de mis comienzos en la música". Sobre su actuación en el Fan Zone como DJ, dijo que fue "increíble".