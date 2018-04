Fotos La felicidad de Schwartzman y de todo el equipo argentino

Con la serie 1-2 ante Chile, Diego Schwartzman fue una pieza clave de argentina en la Copa Davis. El "Peque" logró vencer a Nicolás Jarry y posibilitó estiró la serie a un quinto punto: "Nunca me toca jugar con el resultado a favor", bromeó Schwartzman. Y valoró el resultado por sobre el rendimiento: "Le puse huevo como ayer y gané, que es lo importante. En el circuito hay que jugar, acá hay que ganar". "Intenté usar su cansancio a mi favor, pero por momentos me pasé y jugué muy relajado", señaló el oriundo de Villa Crespo. Más allá de eso, no quiso poner la lupa sobre el encuentro: "No voy a ponerme analizar el partido, estoy contento que gané". Otras voces Consumado el éxito ante Chile, Guido Pella y Daniel Orsanic hablaron con la prensa y expresaron su emoción por el acceso al repechaje para volver al Grupo Mundial de la Copa Davis. Pella indicó: "Es durísimo estar acá. Es una especie de revancha porque el año pasado me sentí un poco culpable". Por su parte, el capitán argentino Orsanic destacó el trabajo de todos los integrantes del equipo y expresó: "La ilusión de cada uno de los chicos me llena de orgullo".