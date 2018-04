Independiente va por otro triunfo en Añatuya

08/04/2018 -

Independiente de Fernández, el único equipo que ganó todos los partidos del Torneo Federal C, irá esta tarde en busca de un nuevo triunfo, cuando desde las 17 visite a Platense de Añatuya. El cotejo, que corresponde a la ida de los cuartos de final de la región centro NOA, será dirigido por el catamarqueño Rubén Falcon.

El equipo que dirige Pablo Martel viene de eliminar a Social Bañado de Bañado de Ovanta (Catamarca), equipo al que le propinó sendos 3-0, tanto de visitante como de local.

El Aurinegro es firme candidato al ascenso, pero deberá ratificarlo esta tarde en Añatuya, donde buscará un buen resultado para afrontar con tranquilidad la revancha en la "Capital del Agro".

Por esta misma instancia, hoy jugarán: 16, Andino de La Rioja vs. Atlético Chilecito y 16.30, Defensores de Fiambalá vs. Jorge Newbery de Andalgalá. Mañana: 16.30, San Martín de Las Termas vs. Belgrano de Nueva Esperanza.