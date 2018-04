08/04/2018 -

El piloto español de Honda, Dani Pedrosa, está teniendo un muy buen arranque de temporada. Ayer, se quedó con el segundo lugar de la clasificación sólo por la arremetida final de Miller, pero sabe que será clave tomar decisiones en la final de hoy y no se marea con los resultados.

"A veces es mejor llevarse por las sensaciones que por los resultados. Hay que estar atentos y ver qué es lo que va a suceder con el clima", señaló el español.

Minutos después de bajarse de su Honda, Pedrosa destacó el gran trabajo del australiano Miller. "Nosotros teníamos una moto preparada para seco, con el primer neumático no he estado muy fino y teníamos el dilema de sí salir con la segunda moto de seco o seguir con la de mojado. Al final he decidido salir con la de mojado y Miller le ha echado... le ha echado un par, pero estoy contento con la primera fila, he hecho una buena vuelta y voy a concentrarme para la carrera de mañana", agregó.

"He intentado seguir con los neumáticos de mojado para intentar mejorar mi tiempo. Para la final hay que esperar qué sucede. Hemos probado con neumáticos en seco y en mojado, pero de momento es difícil decir cuál es el tipo de neumático que vamos a usar. Sabemos que Marc (Márquez) está siendo muy rápido y tiene ritmo en ambas condiciones".