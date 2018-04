Fotos En medio de tensión, caos y forcejeos, Lula se entregó y quedó preso

Después de un intento fallido, Luiz Inácio Lula da Silva abandonó el Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, en San Pablo, para entregarse a la Justicia y comenzar a cumplir una condena de doce años y un mes de cárcel por corrupción. Poco antes de las 19 de ayer y tras permanecer dos días atrincherado en la sede, el ex presidente de Brasil dejó el edificio en medio de escenas de tensión y forcejeos por el bloqueo de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que rechazan su arresto. El ex mandatario salió a pie y abordó un vehículo de la Policía Federal que esperaba en las inmediaciones. El convoy de la fuerza de seguridad estuvo compuesto por vehículos oscuros sin insignias de la institución, tal como había solicitado su defensa. En helicóptero El convoy se dirigió hacia el aeropuerto de Congonhas. Hasta este lugar, Lula fue llevado en un helicóptero. Desde el aeropuerto de San Pablo, Lula fue trasladado a Curitiba (sur), a menos de una hora de vuelo, donde pasó su primera noche en una celda especial de 15 metros cuadrados, con baño privado, y en donde están alojados políticos involucrados en el Lava Jato, entre ellos Marcelo Marcelo Odebrecht, quien está recluido con algunos de los ex ejecutivos de su constructora. (ver nota aparte). Más temprano, Lula había intentado dejar el sindicato, pero sus seguidores que rodearon el edificio impidieron que lo hiciera. El líder del PT subió junto a uno de sus abogados a un auto gris de la Policía, luego de una maniobra de distracción con coches negros por otro de los portones de salida. Sin embargo, el operativo no dio resultado y los manifestantes bloquearon ambos accesos. Luego de unos minutos de tensión, Lula se bajó del vehículo y volvió a ingresar al edificio. Al mediodía, el ex mandatario había participado frente al sindicato de una misa en memoria de su fallecida esposa. Lo que arrancó como un homenaje se convirtió en un acto político en el cual Lula dio un discurso en el cual se defendió de las acusaciones. Confirmó que iba a "atender el mandato de prisión".