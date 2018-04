“Hay un episodio, en el cual trabajamos con chicos, que me afectó mucho”

08/04/2018 -

¿Te sentiste afectada por los casos de la serie?

Hay un episodio en particular, que aún no se ha transmitido, en el cual trabajamos con chicos; eso realmente me afectó mucho como actriz y persona. Debés estar preparado para ello.

¿A qué tipo de desafíos te enfrentás?

Es un desafío muy grande, todos los días. Una de las cosas más lindas, y que más rescato, es que los miembros del staff crearon una organización para ayudar a personas que sufrieron situaciones similares a las que se pueden ver en los casos de la serie.

Toca temas muy atrapantes. ¿Crees que por ese motivo perduró en el tiempo?

Lamentablemente, este tipo de situaciones pasan en el mundo real. Muchas veces vemos en las noticias hechos trágicos que sirven de "inspiración" para los escritores de la serie. Lo bueno es que hablamos de estos temas, aunque representan un desafío.

En Argentina y el mundo, la serie es exitosa ¿Tiene la clave para el éxito perpetuo?

Es una serie en la cual todos conocen a los personajes. Es posible emitirla en diferentes partes del mundo y en momentos sin que se arruine la esencia de la serie.