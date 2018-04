Acoso en Hollywood: "Hay que tratar el tema con verdad"

08/04/2018 -

El actor norteamericano, Peter Scanavino, quien interpreta al detective Dominick Carisi Jr. en la consagrada serie televisiva "La ley y el orden: U.V.E", reveló aspectos de la 19ª temporada de esta ficción basada en hechos reales, que estremecen a la gran audiencia con que cuenta en la Argentina y en el mundo.

¿Cómo lidian con lo que esta pasando en Hollywood, con los casos de acoso y abusos?

Obviamente somos parte de la industria del entretenimiento, y hay que tener mucho cuidado sobre cómo tratamos estos temas, y por sobre todas las cosas, no ser sensacionalistas y explotar el gran sufrimiento de esta gente y transformarlo en entretenimiento. Hay que tratar el tema con verdad, ser muy honesto con la situación, y no tratar de darle una vuelta que lo haga más sórdido, o aumentar el drama artificialmente, porque el drama existe, y es muy real. Hay que tener mucho cuidado, y no tratar de capitalizarlo y explotarlo. Creo que esa es la parte más complicada.

¿Qué veremos de Carisi en esta nueve temporada?

Enfrentará nuevos retos, como definir su vida fuera del trabajo. Creo que él tiene problemas porque se visualiza viviendo con una gran familia, pero no la tiene porque ha estado tan enfocado en su trabajo que ha dejado de lado su vida personal. Estará enfrentando los deseos para su vida personal con su trabajo.





¿Hay algo de tu propia personalidad en Carisi?

Carisi puede ser, en algunos aspectos, una versión de mí que me gustaría ser en la vida real. Es un personaje muy honorable, extremadamente leal, tiene muy en claro qué es lo correcto y qué no. Es algo a lo que aspiro en mi vida personal y espero poder lograr. Pero después, en lo que es mi vida, siento que tengo mucha suerte de tener una esposa maravillosa, dos hijos y otra en camino, por nacer en las próximas semanas. Son cosas que Carisi no tiene en su vida y que le gustaría tener. Creo que él desearía tener una familia, poder tener hijos. Hay cosas que yo tengo y él no y viceversa.





¿Por qué creés que la serie es tan exitosa y popular?

El show tiene una fórmula muy específica con la que la gente se engancha enseguida: la manera en la que planteamos un caso, cómo desarrollamos el principio, el medio y la resolución, todo en una hora. Cada episodio se puede mantener por sí solo. No necesitás ver el capítulo anterior.