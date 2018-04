08/04/2018 -

¿Cuál es el método, como actores, para prepararse ante las múltiples salidas de miembros del reparto, personajes que llevan años en la serie y que salen de ella?

El primero caso que me paso fue cuando se fue Danny Pino (Nick Amaro), en mi primera temporada en la serie. Al mismo tiempo, en la vida real pasa como en la serie, si los personajes son amigos en el programa, te transformás en amigo en la vida real, estás junto todo el tiempo, y cuando un personaje sale, también sale el actor, tu amigo, y no van a ser parte de tu vida diaria, y eso es triste, así que no necesitas hacer nada especial, es uno de esos casos en los que la vida imita el arte. Entonces tu personaje está triste, pero uno esta más triste todavía.