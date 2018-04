La charla melancólica con Prada y Hoppe

08/04/2018 -

¿Costó irse de la productora Ideas del Sur?

Sí, porque fueron muchos años, como una vida pasada allá. Tuve una charla melancólica de despedida con los productores: el "Chato" (Prada) y Fede (Hoppe), que incluyó llanto; pero a nivel programa y cómo está la situación económica allá fueron dos factores que me ayudaron a tomar la decisión: aún nos deben sueldos, algo que a mí no me preocupa tanto porque tengo ahorros, pero están mis compañeros.