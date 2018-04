La actriz y bailarina Lorena Paola confesó que a los 20 años sufrió acoso sexual

08/04/2018 -

La recordada actriz Lorena Paola confesó que cuando ella tenía 20 años de edad sufrió acoso sexual. Luego de que Calu Rivero denunciara públicamente a Juan Darthés por sobrepasarse cuando eran compañeros en la tira "Dulce amor", muchas famosas salieron a contar situaciones similares, y una de ellas fue Lorena.

Lorena relató su experiencia, aunque no quiso revelar nombres: "Sufrí acoso sexual cuando tenía 20. Un productor me había dicho que, para tener un programa, tenía que acostarme con él. En ese momento, le di un cachetazo y me fui".

Además, brindó su opinión sobre la ola feminista que gana espacio en nuestro país: "Lo que siempre reclamó la mujer es la igualdad, pero creo que esto no se tiene que convertir en una guerra entre hombres y mujeres. No sé si soy feminista, soy partidaria de la equidad sin llegar a los extremos".

Lorena, quien anoche estrenó en Buenos Aires la obra "Chicas de New York", se casó hace poco más de un año con Esteban Gatti, un profesor de musculación a quien conoció hace 16 años. Al ser consultada sobre cuál es el secreto para tantos años de amor, contestó: "Se basa en el humor, la complicidad, el respeto, el diálogo y mantener la pasión".