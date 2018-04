Paula dejó a Tinelli para dedicarse a la pastelería

08/04/2018 -

Paula Chaves llega a Telefé para conducir "Bake Off Argentina, El Gran Pastelero", la versión local de un exitoso reality gastronómico inglés que se estrenará hoy a las 22.30, y que en Santiago del Estero será emitido a través de la pantalla de Canal 7.

Este programa impone un giro en la carrera de la modelo y conductora, motivado por su alejamiento de la factoría de Marcelo Tinelli, cuna de su popularidad.

Paula Chaves concedió una entrevista en la presentación del programa a la prensa, realizada en un elegante hotel de Puerto Madero, con la presencia de los jurados del concurso: el chef francés Christophe Krywonis quien ya participó en otras apuestas culinarias del canal para el prime time como "Dueños de la cocina" y dos referentes de la pastelería argentina, Damián Betular y Pamela Villar.

¿"Bake off" supone un tipo distinto de conducción?

Sí. Los pasteleros, sus historias de vida y los desafíos que deben llevar adelante son los protagonistas del ciclo. Sé cómo correrme del centro de la escena, no me la creo. La pasamos muy bien grabando este programa, nos divertimos dentro de un clima relajado y eso después se traduce a la pantalla.

¿Cómo la pasabas en "Éste es el show"?

Bien, pero fueron varios años y...¡Tenía tantas ganas de hacer algo distinto! Acá me recibieron con cariño y son muy tranquilos para trabajar. La oferta me había llegado hace un tiempo: me permite salir del ciclo en vivo y diario donde hablábamos de la vida privada de los demás. Mi tiempo ya había llegado a su fin y cuando tuve la posibilidad de elegir, la tomé. Mi prioridad son los chicos y, por ejemplo, poder ir a buscar a Olivia (su hija mayor de 4 años) al jardín de infantes es importante.No me gustaba la idea de repetir la opción de pasar tanto tiempo fuera y lejos de mi casa, ya me resultaba incómodo.

¿Cómo te llegó la propuesta?

Ni bien me lo propusieron pensé: "¿Un reality de cocina pastelera en el prime time de Telefé?", pero cuando le conté a mis amigos, muchos me contaron que lo veían, eran sus seguidores y entonces aparecieron quienes eran fans de sus distintas versiones: Reino Unido, Italia. A partir de entonces obviamente vi todas.

¿Qué relación tiene con la cocina?

Me encanta. Si puedo, cocino, claro que no al estilo de los participantes que son unos genios. Si no puedo preparar la comida, me ocupo de producirla: hago las compras de todos los ingredientes necesarios para elaborar tal o cual plato y le digo a la chica que trabaja en casa que lo prepare mientras, por ejemplo, yo baño a los chicos.

¿Su buena relación con la cocina viene desde su infancia?

Sí. En mi casa siempre se cocinó muy sano. Mi mamá, luego de algunos años estudió, se recibió de chef y no tocó más la cocina. No sé si fue debido a lo que dice el refrán: "en casa de herrero, cuchillo de palo".

¿Le atrae la pastelería?

Preparo algunas cosas, pero la pastelería es muy exacta y tiene una precisión relacionada con las matemáticas que me mata. Yo era de las que decían si la receta pide 100 gramos de harina y tengo sólo 80 gramos, adelante con los 80 gramos... lo mismo hacía con los huevos y así (risas) me salían los budines, que me quedaban todos planitos, sin levar; pero con el programa aprendí: los jurados son un lujo y con ellos tenemos un chat y aprovecho para despejar dudas cuando me pongo el delantal de cocina, especialmente cuando voy a preparar algo distinto. Soy fanática de innovar.