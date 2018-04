Villa Gesell promociona su destino en Las Termas de Río Hondo

Fotos ACUERDO. Las autoridades de los tres municipios reafirmaron el convenio para seguir impulsando el turismo.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La ciudad balnearia de la costa atlántica está presente en la "Ciudad Spa" promocionando su destino gracias al asociativismo entre municipios.

En la plaza San Martín se montaron los stands de promoción de los municipios asociados, incluido el de Villa Carlos Paz. Allí se reunieron las autoridades de los tres municipios, donde reafirmaron el convenio para seguir impulsando el turismo.

El director de Turismo de Villa Gesell, Marcelo Iglesias, manifestó a EL LIBERAL: "La intención de este trabajo de asociativismo se debe a que el turista no tiene fronteras, no existen límites para el turismo, ellos llegan a un lugar y no entienden de frontera, así que por esa razón se establecen estos vínculos para poder mostrar las bondades de Las Termas en Villa Gesell y viceversa".

En cuanto al convenio de cooperación, Iglesias resaltó que "el municipio de Villa Gesell y el de acá vienen trabajando mancomunadamente y en un claro entendimiento. El objetivo es fomentar la labor de promoción, y ojalá muchos municipios imiten esta iniciativa".

Las autoridades presentes fueron la secretaria de Turismo de Las Termas, Vilma Díaz; el director de Turismo de Villa Gesell, Marcelo Iglesias, y el coordinador de Promoción Turística de Villa Carlos Paz, Germán Livelli.