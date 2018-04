Google dedica doodle a María Félix por el 104° aniversario de su nacimiento

-

María Félix era considerada una de las mujeres más bellas del mundo por poetas, escritores y directores cinematográficos aunque no se sentía una "diva", al alegar que: "Diva es una cosa prefabricada, pero yo no soy prefabricada. Me fabricó la vida y posiblemente me fabricó bien.".

Esta referente del cine mexicano fue La Doña, María Bonita, Señora Tentación, La Devoradora y Mesalina, entre otros personajes, y construyó, con cada uno de ellos, un estilo que se mantuvo pese al paso de los años y de las modas. "Sólo he sido una mujer con corazón de hombre", decía.

Nació el 8 de abril de 1914 y creció en Álamos, el estado mexicano de Sonora. Fue bautizada como María de los Angeles y, durante su adolescencia, su familia se mudó a Guadalajara, donde fue coronada Reina de belleza en la Universidad de Guadalajara.

Esta mujer, que tuvo 15 hermanos, se casó a los 14 años -contra el deseo de sus padres- con un joven empleado que la había flechado en un baile de disfraces. Este matrimonio duro poco y le dejó un hijo que fue secuestrado un tiempo por su padre. Además, marcó el comienzo de un peregrinaje que culminaría en 1940, cuando el director Fernando Palacios la descubrió por la calle y le propuso hacer cine. Lejos de amilanarse, aceptó la propuesta.

María Félix rechazó al magnate de Hollywood Cecil B. Demille e, incluso así, se convirtió con los años en un icono de Edad de Oro del cine mexicano. Lanzó 47 películas en México, España, Francia, Italia y Argentina y fue considerada una musa por artistas famosos como José Clemente Orozco y Diego Rivera, novelistas y dramaturgos como Jean Cocteau, Renato Leduc y Carlos Fuentes, y músicos como Juan Gabriel y Francis Cabrel.

Esta diva se consolidó, también, como un ícono de la moda dado que vestía ropa y joyas diseñadas expresamente para ella por referentes como Christian Dior y Cartier Paris. María Félix trascendió las barreras y se estableció como una voz femenina extremadamente influyente en el cine internacional.

Finalmente, murió el 8 de abril de 2002- el día de su cumpleaños número 88°- debido a un problema cardíaco. Por su gran trayectora y valor cultural, Google decidió homenajearla con un doodle creado por el artista Paulette Jo.