Cuestionan a Pablo Aimar por el ataque a Central Córdoba

Fotos Francisco Pece lamentó lo sucedido en la vecina provincia de Córdoba.

Hoy 12:14 -

Las autoridades del Club Central Córdoba lamentaron los graves incidentes que se produjeron anoche, en el encuentro que mantuvieron con Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba.

Así lo dio a conocer el presidente de la entidad “Ferroviaria”, Francisco Pece, quien se sorprendió al recordar que, entre quienes incitaban al desorden se hallaba el propio Pablo Aimar.

Como se recordará, el mencionado jugador tuvo un destacado paso por River Plate, y en enero último, se despidió de la actividad deportiva, cuando militaba en Estudiantes de Río Cuarto. Actualmente, Aimar es entrenador del Seleccionado Argentino Sub-17.

Te recomendamos: VIDEO | Imágenes de la agresión a los jugadores de Central Córdoba

En declaraciones a Somos Deporte, Pece indicó: “Fue un hecho lamentable, realmente. Desde que llegamos al estadio les dije a los directivos que me resultaba extraño que un partido de tanta envergadura haya solo veinte policías, no sé si eran menos. Yo responsabilizo a los directivos de Río Cuarto".



Al respecto, sostuvo: "Ellos instigaron a todos esto, y más me sorprendió fue verlo a Pablo Aimar al frente de todo este hostigamiento, sobre todo en el entretiempo cuando fueron a apurarlo al árbitro”.

En ese sentido, el presidente de Central expresó: “Había un clima enrarecido. Parece que lo querían ganar de prepo. Todo esto quedó registrado, sobre todo las agresiones a los jugadores, desde golpes de puño, empujones y hasta patadas, algunos están golpeados".



"Nos tuvimos que refugiar en el vestuario, había tres policías y los jugadores sosteniendo la puerta, pero igual la rompieron. Después de cuatro horas pudimos salir”, finalizó Pece.