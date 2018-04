Cal Crutchlow es el gran ganador del Premio Argentina de MotoGP

Fotos Cal Crutchlow.

El piloto británico Cal Crutchlow, con una Honda, se quedó con la victoria en un dramático Gran Premio de la Argentina de MotoGP 2018 disputado en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, por la segunda fecha del campeonato mundial.

Crutchlow completó las 25 vueltas de la competencia en 40 minutos, 36 segundos y 342/1000, para alzarse con su tercer halago en la categoría.

El piloto inglés de 32 años terminó escoltado por el francés Johann Zarco (Yamaha), a 251/1000, y por el español Álex Rins (Suzuki), a 2s 501/1000, y privó a ambos de poder disfrutar de su primer triunfo en una carrera de MotoGP.

La carrera también tuvo otros condimentos. Una mención especial merece la actuación de Marc Márquez, la cual no fue buena ya que cometió una serie de errores por los que fue penalizado. Para empezar, se le apagó el motor en la salida, avanzó en la parrilla para arrancar y no perder sus opciones y consiguió volver por el sentido contrario a su plaza. Fue sancionado con un Drive Through, del que salió en la 21ª posición. Comenzó a remontar posiciones, hasta que tocó a Aleix Espargaró (Aprilia Team Gresini) y fue sancionado con una posición. Cedió la posición y continuó su remontada. Entonces llegó el momento épico de la carrera: Márquez tocó a Valentino Rossi y el 46 acabó fuera. Finalmente, Márquez fue sancionado con 30 segundos y se hizo con la 18ª posición final. Después de la carrera, fue a disculparse al box del italiano, pero no le recibieron.

El próximo año, el gran premio se correrá en Estados Unidos.