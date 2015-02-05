CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Abril 2018

Hoy 21:45 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?

19.00 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

 

CANAL 7

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CTRAL. CBA.

20.00 CORAZÓN DE VINILO

20.30 VIVIR SANTIAGO

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (CR) - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (CR) (R)

 

CANAL 4

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.10 MI ÁNGEL GUARDIÁN

07.53 SOBREVIVIENDO A THE POLICE

09.29 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

09.46 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

11.23 PADDINGTON

13.09 EL NOVATO

15.38 SOBREVIVIENDO A THE POLICE

17.16 MI GRAN OPORTUNIDAD

19.11 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

20.46 REYES DE LAS OLAS

22.23 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

 

TCM

06.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.22 LA NIÑERA

10.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.52 LA NIÑERA

12.17 LA NIÑERA

12.42 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

14.32 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE

16.15 EN BUSCA DE UN SUEÑO

18.10 BEETHOVEN 2

19.50 ESCAPE A LA VICTORIA

22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL

 

TNT

06.00 MINÚSCULOS. EL VALLE DE LAS HORMIGAS

07.25 GODZILLA

09.30 LOS INDESTRUCTIBLES

11.19 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

13.04 JACK, EL CAZAGIGANTES

15.08 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

16.52 AL FILO DEL MAÑANA

18.55 FECHA 22 - SUPERLIGA 2017/2

21.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

23.28 EL HOMBRE DE ACERO

 

UNIVERSAL CHANNEL

10.00 HOUSE M.D.

10.55 HOUSE M.D.

11.50 HOUSE M.D.

12.45 HOUSE M.D.

13.40 HOUSE M.D.

14.30 IT TAKES A KILLER

15.00 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

22.00 CHICAGO FIRE

23.00 CHICAGO MED

24.00 FRANKIE Y ALICE

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

 

STUDIO UNIVERSAL

10.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

12.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

14.25 ENEMIGO OCULTO

16.25 PARANOIA

18.35 CONTROL TOTAL

21.00 EL ATAQUE

23.50 JACK REACHER

02.35 EL ATAQUE

 

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

 

COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)

+ EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.

 

FÓRUM (PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.

 

CINES

SUNSTAR

MAZINGER Z (2D):

ANIMACION (ATP)

09/04 - 11/04 - 16:20 (Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 11/04- 22:30 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

09/04 - 11/04-18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 08/04 -11/04-21:30 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO (2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

09/0 -11/04- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

09/04 - 11/04 - 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D):

AVENTURA (ATP)

HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP)

09/04 - 11/04 - 22:10 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

09/04 - 11/04 - 17:30 (Cast)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACION (APT)

HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL - 11/04 - 22:00 (Subt)

 

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50

CASTELLANO 2D 20:40 -2250 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30 (TODOS LOS DÍAS)

MAZINGER Z APT ESTRENO

SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SHERLOCK GNOMES ATP

CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 22:30

CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

 

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120

Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días

De lunes a miércoles $75 exclusivo online

Todos los viernes $ 75 presencial y online 


 
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