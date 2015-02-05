CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 21:45 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?
19.00 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CTRAL. CBA.
20.00 CORAZÓN DE VINILO
20.30 VIVIR SANTIAGO
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (CR) - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (CR) (R)
CANAL 4
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.10 MI ÁNGEL GUARDIÁN
07.53 SOBREVIVIENDO A THE POLICE
09.29 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
09.46 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE
11.23 PADDINGTON
13.09 EL NOVATO
15.38 SOBREVIVIENDO A THE POLICE
17.16 MI GRAN OPORTUNIDAD
19.11 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
20.46 REYES DE LAS OLAS
22.23 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TCM
06.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.22 LA NIÑERA
10.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.52 LA NIÑERA
12.17 LA NIÑERA
12.42 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
14.32 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE
16.15 EN BUSCA DE UN SUEÑO
18.10 BEETHOVEN 2
19.50 ESCAPE A LA VICTORIA
22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL
TNT
06.00 MINÚSCULOS. EL VALLE DE LAS HORMIGAS
07.25 GODZILLA
09.30 LOS INDESTRUCTIBLES
11.19 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
13.04 JACK, EL CAZAGIGANTES
15.08 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
16.52 AL FILO DEL MAÑANA
18.55 FECHA 22 - SUPERLIGA 2017/2
21.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
23.28 EL HOMBRE DE ACERO
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 HOUSE M.D.
10.55 HOUSE M.D.
11.50 HOUSE M.D.
12.45 HOUSE M.D.
13.40 HOUSE M.D.
14.30 IT TAKES A KILLER
15.00 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
22.00 CHICAGO FIRE
23.00 CHICAGO MED
24.00 FRANKIE Y ALICE
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
STUDIO UNIVERSAL
10.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
12.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
14.25 ENEMIGO OCULTO
16.25 PARANOIA
18.35 CONTROL TOTAL
21.00 EL ATAQUE
23.50 JACK REACHER
02.35 EL ATAQUE
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)
+ EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.
FÓRUM (PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
MAZINGER Z (2D):
ANIMACION (ATP)
09/04 - 11/04 - 16:20 (Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 11/04- 22:30 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
09/04 - 11/04-18:30 (Cast)
READY PLAYER ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 08/04 -11/04-21:30 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO (2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
09/0 -11/04- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
09/04 - 11/04 - 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D):
AVENTURA (ATP)
HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP)
09/04 - 11/04 - 22:10 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
09/04 - 11/04 - 17:30 (Cast)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACION (APT)
HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL - 11/04 - 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA13 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50
CASTELLANO 2D 20:40 -2250 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30 (TODOS LOS DÍAS)
MAZINGER Z APT ESTRENO
SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SHERLOCK GNOMES ATP
CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 22:30
CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120
Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días
De lunes a miércoles $75 exclusivo online
Todos los viernes $ 75 presencial y online