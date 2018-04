FÚNEBRES | 9 de Abril de 2018

Hoy 23:25 -

FALLECIMIENTOS

José Antonio Vázquez

Walter Enrique Ledemas (Fernández)

Carlos Alberto Salvatierra

Feliberto Coronel (Fernández)

Olga Elizabet Tome (Suncho Corral)

Mercedes Noemí Silighini (La Banda)

Carlos Nicolás Ruiz

Niria Luz Sosa

Manuel Ángel Sequeira (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMARAZ, TRÁNSITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Su primo hermano Prof. Martín Estergidio Acuña y familia lamentan profundamente y acompañan a su hija Claudia, sus nietos Guadalupe y Antonella, sus hermanas Marta, Marta y demás familiares ante la irreparable pérdida de la querida Kuca. Elevan oraciones en su memoria.

ALMARAZ, TRÁNSITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Su sobrina Miriam Ledesma, sobrinos nietos Vera Lucia, Fernanda y Pablo, acompañan en el dolor a toda su flia., y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. César Monicci Kurán y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra de Christensen participan su fallecimiento y acompañan a Beba y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Marili Pinto participa su fallecimiento y acompaña a Beba y familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Maria José Giovanniello, Gustabo Basbus, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a Beba, Tano y Marti en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus colegas Marta Sayago. Aida Serra, Chiqu Daballopulos y Virginia De Napoli participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dres. María José Nallar y Raúl Antonio García acompañan a la familia en este momento tan difícil y ruegan por el descanso eterno de su amiga y colega Marta.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Su amiga de siempre Josefina Castiglione (a), su esposo Gustavo Funes (a); sus hijos José Josefina y Alejandra participan con mucho dolor y acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Cesar Hugo Ricarte, sus hijos Lucila María Ricarte, Cesar Benjamín Ricarte, Javier Torres, Luciana Siufi de Ricarte, nietos Maia, Paloma e Isolina Ricarte, nieto Bautista Torres, con gran dolor ven partir a su esposa, Madre y Abuela al Reino de los cielos. Ya es una estrella en el firmamento y perdida irrecuperable de la que no nos podremos sobreponer, pero siempre el Altísimo la recibirá y esta a la diestra del Señor por ser una maravillosa esposa, madre y abuela tierna que en todo momento luchó con valentía contra la enfermedad que la aquejaba. Dios la reciba junto a sus ángeles y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Guido Gallego, Cristina Ruchelli y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Dr. Jorge Lissi, Lilia Balegno de Lissi e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Dra. Lilia del V. Balegno, Dra. Nena Orieta, sus ex Socias y Amigas participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su Amiga y Colega Anahí Catella, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Participa con profundo dolor Patricia Beltrán, sus hijos Rodrigo Posse y Agustina Ordoñez Beltrán; Alexandro Javier y María Julio Ordoñez Beltrán y sus respectivas familias; Dolores Patricio Ordoñez Beltrán. Siempre vivirás en nuestros corazones.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Maria José Giovanniello, Gustavo Basbus, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto, parrticipan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en tan irreparable perdida.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Maria del Carmen Perez, Roberto Brim Lobo, sus hijos Luciana, Roberto y Leandra e hijos politicos, participan el fallecimiento de la hermana de su Amigo Felipe. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. José G. Rafael, sus hijos Alejandra y Gustavo Curet, Daniel y Mercedes Viaña, Vivisana y antonio Zaiek, Carlos y Fernanda gonzalez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dr. Gustavo Abutti y familia, envian a sus hijos y demás familiares su más sentido pésame. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Gustavo Curet, Alejandra Rafael y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegaan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. El Consejo de Bioquimicos de Sgo. del Estero, participan con dolor el fallecimiento de nuestra colega. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Adolfo Mishima, Nilda R. de Mishima y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Y todo el que cree no morirá jamás. Juan Pablo y Rodolfo Ricarte participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Tus colegas Julia E. Bravo y Hector Jerez, participan y acompañan con mucho dolor a toda su flia. Descansa en Paz.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Despedimos con mucha tristeza a la querida Martita a quien recordaremos como una mujer amable, sincera, cariñosa y valiente. Acompañamos con nuestro cariño a sus hijos, hermanos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso en paz Nonin Lascano de Rafael y flia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Daniela Rafael, Fernando Vaccari y sus hijo0s Lourdes, Franco y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dr. Juan Rodriguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Catalina Peña, sus hijos Valeria y Marcos Franceschini con sus resspectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Conrado Alcorta, Monica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustin, Laura y Manuel Molejon e Ines, participan el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a sus hijos Lucila y Benjamin y a sus hermanos Felipe y Ceci. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Carlos Tahhan, Dolores Segura y sus hijos Paula, Martín y familia y Alejandro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Arturo Madías, María Eugenia Weyenbergh y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Gustavo Sambadaro, María Eugenia Madías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos de Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en estos momentos de dolor.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale la Paz que su alma se lo merece". Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Benjamín en tan difícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Arq. Ricardo Lopez Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Personal Administrativo, Técnico y de Obra de la Empresa Conorvial S.A. participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Benjamín. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dr. Eduardo Juri y Sra. Despiden con profundo dolor a la querida colega y compañera inseparable en toda la carrera universitaria. Descansa en paz amiga.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Raquel Susana Battisti de Yunes y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Francisco Eduardo Cerro, Diego Luis Jiménez y Gabriel Horacio Lucena participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Nora Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael y familias despiden con dolor a la querida Martita. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para sus hijos y sus hermanos Cecilia y Felipe.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Sus camaradas del primer cuerpo activo de bomberos voluntarios de Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por el eterno descanso en la gloria del Señor.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su falle ciento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Comisión directiva, sub comisiones de apoyo, jugadores y socios del Club Sportivo Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Sus vecinos y amigos Rolando Pizarro, su esposa Norma Narváez y sus hijos Melina y Emiliano, Javier y Agustina participan con dolor su fallecimiento y elevaban oraciones en su memoria.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Luis E. Nattero, su esposa Graciela Jozami de Nattero, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Directivos y Empresa de Orfica S. C. , participan el fallecimiento de la Sra. Madre de sus Socios Dania, Gustavo y Leda Rojo.

MELIÁN, MARTHA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Juan Roberto Montoto, su esposa Elisabet Canllo de Montoto y familia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Emiliano Monicci Parente participa su fallecimiento y acompaña fraternalmente a su amigo Lucas y a toda la familia. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, CARLOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus padres Raquel, Ramón, hermanos Diego, Braian, Marianela Gustavo, tíos Carlos Roberto, Ramona, Norma, primos Cristian, Seba, Santiago, Rodrigo, Ailen, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162.

SALVATIERRA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su esposa Ramona, hijos Carlos, Ariel, Carolina, H. pol. Estela Daniela, nietos Iván, Micaela, Guadalupe, Milagros, Emanuel, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SOSA, NIRIA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus hijos Abel Lea Carlitos, Mariano Luis, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio La Capilla - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - COBERTURA NORCEN - La Plata 162.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su esposa, sus hijos José, Daniela y Vero, nietos Valen, Cande, Lauti, David y Maxi, sus yernos Esteban y Mario y su nuera Fer participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su esposa: Alba, sus hijos: Verónica, José y Daniela; hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. Hamburgo Cia de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Marta Rueda y flia., Gringa y Juan Carlos Hid, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor recíbelo en tu Reino y brille para el la luz que no tiene fin". Dr. Julio Cortés, su esposa Ana Maria Cánepa, sus hijos Dr. Julio, Dr. Germán y Débora Cortés, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Los compañeros de trabajo de su Sra. Alba participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dra. Adela Jorge de Cantos y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Nancy Sosa, Agostina Abella y Lucía Abella participan su fallecimiento con profundo dolor y ruega a Dios, de fortaleza y resignación a su querida familia.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Carlos Areal, Maria Rosa Hazam, sus hijos Juan Pablo, María Eugenia, Carlos Guillermo y María Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Maria Viviana Tejera, participa con profundo dolor el fallecimiento de José y acompaña en este duro trance a su querida Amiga Alba y a sus hijos Josesito y Daniela y demás familiares. Elevan oraciones en swu memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus amigos Juan Rodriguez Ribera y Soledad Lombardi, hijos y nietos paqrticipan con profundo dolor la partida del amigo José y acompañan en este momento a su esposa Alba y a su flia., Rogando por su pronta resignación.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Gustavo Sambadaro, María Eugenia Madías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Mónica Yurquina, sus hijos Dario, Edith, Ivana y sus respectivas flias., acompañan a Alba, Daniela y José en tan dolorosa perdida y elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Acompañamos en este momento de dolor a su esposa Alba e hijos; Raul Villalba, Beatriz Santillan e hijos y Maria Silvia Cuestas. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Elsa Caceres y sus hijos Eduardo Augusto y Judith, Marcelo Gonzalez y Claudia, nietos Cristian, Luis, Francisco, Patricio, Camila y Joaquin, bisnietos Juan Manuel y Valentin, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Con dolor acompañan sus Amigos; Eduardo Antonio Abalavich, Pablo de la Cruz, Efrain Bravo, " Titi " Valdez y Estrella, " Coco " Elias, Josçe " Torito " Elias, y Áni Lopez, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILIGHINI, MERCEDES NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatorpaxia. Nueva Empresa Gorostiza.

CARRIZO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. La comunidad Educativa de la Esc. Nº 837 del Zanjón participa el fallecimiento del hermano del Pte. de cooperadora, Juan Carlos Carrizo, se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus hijos: Manuel, Julio, Ricardo, Gladys y Lita; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Señor, con su infinita misericordia lo proteja con su manto de luz y le dé el descanso eterno.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su hijo Julio Coronel y sus nietos Claudia, Alejandro, y Natalia y sus bisnietos Matías y Elena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor recibe en tu reino a un nuevo ángel y envíalo a tu coro para que te alaben por siempre". Su hija Gladis Coronel, su esposo Tito Sayago e hijos Marcelo, Ariel, Daniela, María Ángela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus hijos Manuel, Julio, Ricardo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - COBERTURA IOSEP.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Los que tienen el corazón y las manos puras entraran a tu Reino Señor". Su nieta Daniela Sayago, nieto político Juan Nicolossi y bisnieto Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Manuel Coronel, su esposa Lili Ruiz; sus nietos Valeria, Manolo, Hermán, Camila, Maira, Bruno, y Marcos y su bisnieta Aitana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus amigos y vecinos de los barrios 9 de Julio y 102 Viviendas participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su muy querida y estimada memoria y para que el Señor lo reciba en su reino y le dé el descanso eterno.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus vecinos y amigos José Ramón (Titi) Rodríguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y compañero fundador de la Asocian de Productores Rurales y Afines (APRA) y de la Asociación del colegio agrotécnico "Madre Tierra" y elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su vecinos y amigos Isabel Prados, sus hijos Mary, Marta y Juan González participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, OSCAR REYNERIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Fanny Marostica de Fortuna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

RUIZ, ONECIMO YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció 8/4/18|. Sus hermanas, cuñado, primos, sobrinos y sus tíos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Manogasta. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ONECIMO YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció 8/4/18|.Sus hermanas Leticia y Zulema Ruiz; su hno. Pol. Miguel Andrada y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Manogasta, casa de duelo Manogasta, dpto.. Silipica Hamburgo Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEQUIREA, MANUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. "Felices los que van a tu encuentro Señor misericordioso, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Mario Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Gustavo y Albero Pereyra y familias, participan con profunda tristeza el fallecimiento del padre de Marcelo y Anita. Ruega una oración en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Querida Olguita es muy difícil aceptar haberte perdido. Fuiste toda bondad, tu entrega total con todo tu corazón a todos los que te frecuentaban, familiares y amigos que siempre te recordaremos. Sus hermanos Lidia y Antoñito Tome, su desconsolada tía Margarita Hallak, sus primos Mariel, Omar, su ahijado Juan, Marcela, sus queridos sobrinos que tanto te querían, participan con dolor su inesperada partida, hoy estarás junto a tu primo querido Migui como cariñosamente lo llamabas. Pedimos oración en su querida memoria, que Jesús y su divina misericordia le den el descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARRIZO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Al noveno día de su fallecimiento, su tío Héctor Paz y familia invita a la misa en su memoria en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

CERRO, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/06|. Sus hijos María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Elejandra y Mariano y sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse el sabado proximo en la capilla del colegio San José a las 19 hs, al cumplirse el decimo segundo aniversario de su fallecimiento.

GER, CELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Mamá hace un año que físicamente no estas con nosotros pero tu amor y enseñanza permanecerán siempre. ¡Te extrañamos! Los recuerdos buenos estarán e nuestros corazones para siempre. Fuiste un ejemplo de amor, fortaleza y coraje. Te amamos. Descansa en paz. Sus hijos Santiago, Silvia, hijos políticos Félix y Angélica, nietos Gabriel, Maximiliano, Lucía, Camila y demás familiares, agradecen a todos los que nos acompañaron, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

SILVA, MARTA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. No tuve tiempo para decirles hasta luego, porque el sueño me venció, en ese instante me dormí, en los brazos de mi buen Jesús, y en mi sueño sentí que estaba con ustedes. No lloren más por mí que no sufro, yo sé que me extrañan, pero aquí donde estoy los amaré. Miren hacia adelante y recuérdenme cuando lo pasábamos juntos, no es que les diga que me olviden porque se que imposible, en el momento que se sienten tristes eleven una oración al Cielo por mi alma y así dormiré mejor. "Oh Divino Maestro concédeme que no busque ser consolado, sin consolar; ser comprendido, sino comprender; ser amado, sino amar. Es damos que recibimos; es perdonando que somos perdonados; y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial te recordamos con amor, te extrañamos mucho, hijos, nietos, bisnieta hermanos y sobrinos invitan a la misa el lunes 9/4 a las 9.30 en la iglesia Catedral.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ, KARINA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/06|. A doce Años de tu partida te recordamos con el cariño de siempre, tus padres: Naty y Nemesio, tus hnos Valeria, Augusto y Anahi y tus sobrinitos, hoy elevaremos nuestras manos al cielo pidiéndole a Dios por tu descanso en paz. Amén.

TOLOZA DE ARANDA, SARA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. No te acerques triste a mi tumba, no estoy ahí, estoy en tu corazón, en tu mente, en todos los rincones de tu casa, para cuidarte, para protegerte, para guiarte, porque no estoy ausente sino invisible. Sarita querida tu ausencia están pronunciada en nuestras vidas que no es difícil lograr alegría en reuniones familiares. Hoy hace un año que estás junto a Dios. Nos queda el consuelo de saber que Dios se nutre de los mejores y por eso estas a su lado. Sarita el amor verdadero no muere nunca por eso seguirás viviendo en nuestros corazones. Tus seres queridos, hijos, hermanos, nietos, hijo político, sobrinos y demás familiares elevan oraciones en su querida memoria.