Independiente ganó en Tucumán y llegó a play off

09/04/2018 -

Independiente consiguió anoche un doble objetivo en la Liga Argentina: zafó de jugar permanencia y además se clasificó a los play off de reclasificación de la Conferencia Norte. Todo eso gracias al triunfo como visitante sobre Mitre de Tucumán, por 79 a 71, que le permitió terminar décimo en su zona.

El goleador del partido Federico Mansilla con 26 puntos (7 de 10 en triples), bien acompañado por Willy Readus con 20 puntos y 9 rebotes.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Javier Montenegro jugará los octavos de final ante Talleres de Tafí Viejo (Tucumán), que culminó en el séptimo puesto.

La fase de reclasificación se disputará al mejor de cinco partidos, con ventaja de localía para los mejores ubicados, y ya se confirmaron las fechas.

En el caso de Independiente ante Talleres, serán los tucumanos los que tendrán la ventaja y abrirán la serie como locales el próximo jueves 12 de abril. El sábado 14 se jugará el segundo punto, también en el "Jardín de la República". La serie se trasladará a Santiago del Estero martes 17 y jueves 19 (de ser necesario). Un eventual quinto punto se jugará el domingo 22, en Tafí Viejo.

Las otras series de reclasificación de la Conferencia Norte serán: Oberá TC (5º) vs. Ameghino (12º), Barrio Parque (6º) vs. Mitre (11) y Unión (8º) vs. Villa San Martín (9º). Esperan en cuartos de final: Libertad (1º), Hindú (2º), BHY Tiro Federal (3º) y Deportivo Norte (4º).