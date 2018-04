Fotos El gobierno provincial agradeció el apoyo de la nación para poner en práctica el espectáculo

09/04/2018 -

Desde la sala de conferencias del autodromo de Termas de Rio Hondo, el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora; los ministros del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nacion, Rogelio Frigerio; de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, junto al secretario de Turismo de la Nacion, Lic. Sebastian Slobayen, brindaron una conferencia de prensa. El secretario de Turismo de Nacion, Lic. Sebastian Slobayen, expreso su alegria de estar acompanando la carrera del MotoGP 2018. El ministro de Transporte de Nacion, Lic. Guillermo Dietrich, agradecio ¡§la hospitalidad, al gobernador Gerardo Zamora¡¨ y destaco: ¡§Personalmente naci en el mundo de los fierros. Por suerte pudo venir mi padre que es el que me introdujo a la pasion¡¨. Luego comento: ¡§Tener esto en la Republica Argentina es algo espectacular. Se ven motos que vienen de Brasil, Chile, Uruguay, y de distintas provincias. Uno de los objetivos que planteo el presidente Mauricio Macri es pobreza cero en la Argentina y dentro de eso, como decia recien, el turismo es una actividad fundamental para generar empleo. Por lo tanto el compromiso que tiene la provincia, como desarrollar estas actividades, es muy importante y se complementa mucho con lo que estamos haciendo en las rutas, construyendo en todo el pais, y tiene un impacto en Santiago¡¨, indico. El ministro del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nacion, Lic. Rogelio Frigerio, agradecio ¡§la invitacion¡¨ y recordo que ¡§en una de las primeras charlas que se tuvo cuando se asumio junto a la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, hicimos todo lo que pudimos para facilitar este evento desde el Gobierno Nacional. Es uno de los mas importantes que tiene la Argentina, todos los anos, en estos momentos hay mas de 150.000 visitantes y lo que es mas importante aun hay mas de doscientos millones de personas viendo esto en Las Termas, con lo que eso implica tambien la publicidad por lo tan lindo de este lugar, que ha crecido tanto en infraestructura¡¨. Agrego Frigerio: ¡§Con el Gobierno Nacional nos pusimos a disposicion para seguir aportando lo que se pueda, porque es una decision del Presidente que tiene muchas ganas de venir, asi que hay convencerlo para que venga el ano que viene. Esas doscientas millones de personas que estan viendo este evento por tv ojala tomen la decision de venir a visitarlos en Las Termas. Eso siempre tiene como consecuencia mas trabajo, mas consumo, mas y mejor turismo¡¨. En otro tramo de la conferencia, el gobernador Dr. Gerardo Zamora manifesto: ¡§Quiero agradecer al Gobierno nacional, porque sin el apoyo no podriamos llevar adelante eventos de este tipo que tienen un gran impacto. Quiero transmitir al presidente ingeniero Mauricio Macri el agradecimiento de los santiaguenos, porque se lo puede hacer, porque se ha firmado un convenio y porque a traves de los ministerios nos ayudan permanentemente en obras de infraestructura, que nos permite tener caminos, accesos y que vengan ustedes, me pone muy contento¡¨. El mandatario provincial menciono: ¡§Recien tuvimos una reunion de trabajo que no tiene nada que ver con este evento. Firmamos convenios con Habitat, a traves del ministro del Interior, Lic. Frigerio y la subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz. Eso demuestra el trabajo en conjunto, necesario, fundamental, para desarrollar y nivelar hacia arriba¡¨, dijo y agrego ¡§asi que quiero agradecerles al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al ministro de Transporte, Dietrich, que esten aqui con muchos funcionarios, como el secretario de Turismo, Lic. Sebastian Slobayen. El agradecimiento porque para nosotros el turismo es fundamental. Y para junio vamos a inaugurar el campo de golf internacional y esperamos que pueda venir el ministro de Turismo de la Nacion, Gustavo Santos¡¨. El Dr. Zamora agradecio a la autoridades. ¡§Es importante que podamos establecer relacion provincia con el sector privado y el sector privado internacional, como Dorna Sports, que un ano mas confia en la capacidad de realizar un evento que no es facil y que hoy convoca a miles y miles de argentinos y de paises vecinos y de Europa para llevarse nuestra mejor atencion¡¨, indico. ƒÜ