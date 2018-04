Vierge dio pelea hasta la curva final en el circuito internacional de Río Hondo

Fotos VELOZ Alex Vierge estuvo cerca de dar el batacazo en Las Termas

09/04/2018 -

El español Alex Vierge fue ayer segundo en Moto2 y dejó una muy buena imagen. Su cosecha, podio en el Gran Premio de la República Argentina, lo dejó más que conforme, sobre todo porque consideró que dio todo en pos de tratar de encontrar la bandera a cuadros en primer lugar.

"Estoy conforme y tranquilo con todo mi trabajo. Lo he intentado hasta la última curva. He cometido un fallo al principio de la carrera que casi me cuesta la caída, pero luego he conseguido ir rápido otra vez poco a poco y coger al grupo de cabeza. Era un pelín más rápido que ellos, pero en la penúltima curva perdía mucho y eso me hacía difícil pasarlos. Al final he conseguido llegar a la última vuelta peleando con Pasini. Sabía que la única opción que tenía era pasarlo en la recta de atrás. No he llegado ahí y aún así lo he intentado. En la penúltima curva estaba lejos, lo he intentado y he perdido un poco. Menos mal que no me ha pasado Oliveira ahí", contó el destacado corredor al final de su gran faena ayer en el autodromo de Río Hondo.

También el español Alex Vierge de Moto2 habló del estado de la pista y de cómo influyó en el rendimiento en general.

"Creo que se complicó para todos por igual, al ver que se podía correr con pista húmeda o con agua propiamente dicha. Hubo una persistente llovizna que nos obligó a replantearnos la carrera en todo momento, para saber y definir con el equipo en qué momento había que hacer cambios de neumáticos para evitar la caída. Creo que acertamos, a pesar de que se salió con precaución a la pista. Igualmente creo que lo dimos todo y esperemos seguir por este camino", concluyó.