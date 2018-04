Johann Zarco reconoció que Crutchlow tuvo más ritmo

09/04/2018 -

El piloto francés Johann Zarco dio batalla hasta el final con Crutchlow y cosechó un segundo puesto memorable en Las Termas de Río Hondo. Después de la final, el hombre del Monster Yamaha Tech 3, se refirió a lo que fue una final con muchos condimentos en MotoGP.

"Fue una carrera muy difícil. Presioné lo máximo que pude desde el comienzo hasta el final. Marc (Márquez) y Jack (Miller) estaban adelante, sentí que tenía un buen ritmo y no quería perderlos. Así que decidí rápido pasarlo a Pedrosa en la curva 13. Me fui un poco ancho, fui a la zona más húmeda de la pista. Simplemente traté de no caerme. Creí que Dani estaba atrás de mí. Pensé que podía ser posible la victoria cuando Marc realizó el pase y siga".

Zarco siguió relatando: "Creí que algo era posible. Pero no podía seguir a Jack y Alex tan fácilmente. Estaba presionando todo el tiempo. Cuando Cal me pasó al final, él tenía mejor ritmo. Entiendo muchas cosas, pero no aún lo suficiente. Al final estaba muy cansado. Me mantuve cerca en caso de que él cometiera un error y pudiera intentar pasarlo. Pero aún así es bueno terminar segundo", aseveró el francés, a quien se lo vio visiblemente emocionado tras la carrera al bajar de su moto.