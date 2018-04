Alex Rins y toda su alegría por subir al podio

09/04/2018 -

El piloto español Alex Rins, cosechó un tercer puesto muy esperado. Desde hace un tiempo lo venía buscando y se le dio en Las Termas de Río Hondo. En diálogo con EL LIBERAL, el hombre de Suzuki también destacó el apoyo de los fans y contó cuáles fueron las claves para este gran resultado, su mejor puesto en mucho tiempo.

"Da confianza que sea aquí en Las Termas pensando en lo que viene. Me he podido llevar un podio que era muy esperado. Era algo que veníamos buscando y que logramos aquí en Argentina. Ha sido una carrera bastante extraña y lo cierto es que fue con muchos nervios en el arranque, con la demora y todo lo que sucedió. Pero hemos sabido gestionar muy bien nuestra carrera y nos tratamos de mantener en el segundo puesto detrás de Miller. Creo que podría haber encontrado adelante un pequeño hueco para pasarlo, pero no pude. Después decidí no arriesgar tanto y pude salir adelante y llevarme un buen podio", aseveró.

Rins se refirió después a los inconvenientes que le impidieron ir por el Nº1 en la final. "Estuve cerca de poder ganar. Yo he aprendido mucho de tener a los mejores adelante y lo que sucedió esta vez es que en la última vuelta he tenido un pequeño susto en la curva 7 y casi me caigo. Ahí fue donde perdí toda chance de poder pelear por el primer puesto. Sé que debo ir pasito a pasito. Para mí este tercer puesto sabe a victoria".

"La pista al principio estaba difícil. Había muchas zonas mojadas al principio de la carrera, pero con el correr de las vueltas fue mejorando la condición. En sectores como el que está ubicado a la salida de la curva 3 estaba un poco más mojado, pero pudimos llevarlo de la mejor manera", agregó.

"Lo de la largada se dio de esa manera y tuvimos que afrontarlo. Creo que el secreto fue no haberse vuelto loco nunca. Hemos mantenido la calma y eso nos dio sus frutos", cerró el español Alex Rins.