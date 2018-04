Rossi: "Márquez nunca tiene respeto por su adversario"

09/04/2018 -

Valentino Rossi se fue de Las Termas con mucha bronca, a pesar de que pudo descargar todo su descontento por la caída que sufrió tras un contacto en pista con Marc Márquez.

El italiano habló con EL LIBERAL, y aseguró que el español "nunca tiene respeto por su adversario". "Es una situación muy peligrosa y la dirección de carrera tiene que hacer algo porque si no nos podríamos hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto por su adversario y si echamos un vistazo a la carrera de hoy (por ayer), ha sido peligroso con varios pilotos. Siempre va de lleno, te busca y sabe que si te da en la pierna te puedes caer tú", declaró.

"Él corre así con todos y ha sido excesivo. Si vemos las dos carreras de este año, en la primera curva dio a la pierna de Zarco y casi se da contra Dovizioso. Y en Argentina ya desde el viernes cortó la trayectoria a Viñales, si él no se levanta se hubieran caído. Y lo hizo conmigo y con Dovizioso en los entrenamientos. Y luego en la carrera", agregó convencido.

Consultado acerca de si debió ser sancionado antes, opinó: "Si se te estropea la moto antes de salir a la carrera tienes que salir de la parrilla. Él no lo ha hecho, no ha hecho caso, ya tenía que estar fuera de carrera porque no puedes salir así. Si las reglas son iguales para todos. Luego ha salido como un loco y ha ido a por Espargaró, a por Tito Rabat, a por mí que me tiró al suelo y luego a por Viñales. Es peligroso, tengo miedo de estar en pista con Márquez. Tengo miedo porque no me siento controlado por dirección de carrera".

"Entró a esa curva yendo 20 kilómetros más fuerte y fue a por la pierna. No tiene respeto, eleva el nivel de la competición a un nivel peligroso para todos. Y él no me trata como al resto, todavía me trata peor. En 2015 me hizo perder el Mundial. No puede ocurrir que él golpee a seis pilotos en un fin de semana, así que espero que le digan algo. Hablé con Mike Webb (dirección de carrera). Tienen una gran responsabilidad", indicó.

Luego dijo: "Vino a pedir perdón con Puig delante de la tv, pero eso no es sincero porque luego vuelve a hacerlo. Si pide perdón y se acaba, vale. Pero después de tantas veces no acepto sus disculpas. Que venga a pedirme perdón me hace reír". Rossi dijo que Márquez está destrozando al deporte.