Fotos Marc Márquez: "Cometí un error involuntario"

09/04/2018 -

Marc Márquez dio la cara luego del toque con Rossi y reconoció su error en pista, aunque dijo que lejos estuvo de ser voluntario. "Ha sido una carrera llena de contratiempos. En la largada se ha parado el motor, ha habido un fallo electrónico, se ha desatado el motor. Le he encontrado la mano. El error ha estado focalizado allí. Llega el oficial, le pregunto si tenía que ir a pit lane o a la parrilla de salida, porque yo no lo tenía cla- ro con la moto arrancada. No sabía qué pasaba, él tampoco. Y en un momento de estos el oficial me suelta, el hombre levanta el pulgar y yo he entendido, porque le he preguntado con el casco, de que tenía que ir a la parrilla de salida. Empezó la carrera y luego he visto el ride through, que no lo entendía por qué", agregó Márquez. A su vez, el español contó: "Después he intentado remontar, venía con un ritmo muy fuerte. Primero me he disculpado con Aleix (Espargaró), porque ese fue un error mío. Venía 4 segundos más rápido que él y no he sabido calcular bien. Ha frenado donde no me lo esperaba. Por suerte no ha pasado nada". "La pista estaba complicada para adelantar. Cuando he intentado superar a Valentino se me ha cerrado y he tenido que dejar frenos. Ha pasado lo que ha pasado, nos hemos tocado y él se ha caído y después se ha acabado la carrera. Me he ido a disculpar al box, no aceptaron las disculpas, cosa que también respeto", señaló el actual campeón. Sobre las críticas de Rossi, Márquez expresó: "Me preocupa cero, porque al final el nivel en pista me he encontrado muy cómodo, bien. Yo soy honesto: he cometido un error, totalmente involuntario, nada más", dijo.