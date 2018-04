"Es entendible que no acepte las disculpas"

09/04/2018 -

Alberto Puig, mánager del equipo Honda, se refirió a lo sucedido con su piloto, Marc Márquez y Valentino Rossi en la final de ayer del MotoGP. A su vez, el directivo dijo que comprende que el piloto italiano no quiera aceptar las disculpas de Márquez. "Marc explicó bastante bien la situación con Espargaró y con respecto de lo de Valentino, fue un incidente y estamos muy sentidos por lo que pasó. Lo lamentamos por cómo se dio. Marc intentó por su propia voluntad ir al box de Valentino a pedir disculpas y no fueron aceptadas. Es entendible que él no esté feliz con lo que sucedió y por supuesto lo comprendemos", aseveró Puig, en diálogo con EL LIBERAL.