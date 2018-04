Pergolini hace guiño desde Instagram sobre su regreso a la TV

09/04/2018 -

Hace 8 años que Mario Pergolini no hace televisión. Y en una de sus últimas apariciones públicas, durante una entrevista radial con Luis Majul, en febrero, dijo que no volvería para "hacer cualquier cosa".

Pues bien, ahora se mostró con camisa blanca y un micrófono en mano, en el video de lo que sería el backstage de un programa, que no se sabe si será para la televisión o para otra plataforma.

"Algo nuevo...tecnológico... en vivo...siempre y cuando funcione... es solo prueba. No pregunten porque no puedo responder", decía el texto que acompañaba el video que el conductor compartió en Instagram, y que lo reflejó Clarín.

Y mientras filmaba lanzó el guiño que ya hace fantasear a sus seguidores con su vuelta a la pantalla chica. "Bueno, puede ser un momento histórico, no lo sé. Acá estamos, preparándonos para grabar algo raro, la verdad es que es algo raro. No sé cuanto se habrá visto, no puedo mostrar mucho, pero si sale bien puede ser casi como un regreso, ¿no?", preguntó a su equipo.