Inicia carrera para subir de peso y frena las posibles críticas

09/04/2018 -

"Para todos los que van a criticarme por estar gorda: no soy yo, son ustedes", escribió la actriz de Hollywood, Anne Hathaway junto a un video en la que se la ve haciendo ejercicios físicos. El aviso llegó en forma de anuncio de su nuevo proyecto cinematográfico en el que tendrá que ponerse en la piel de una mujer con más kilos de los que ella tiene, y también como una crítica a los estándares de belleza. La actriz explicó, además, que quería subir el video, musicalizado con la canción de Queen "Fat Bottomed Girls" (Chicas con el trasero gordo), pero que no lo pudo hacer por motivos de copyright.

Si bien Hathaway no especificó para qué película está ganando peso, según su IMDb tiene varios trabajos en proceso: uno de ellos es "Live Fast Die Hot", un drama sobre una mujer de Nueva York que cambia drásticamente cuando se convierte en madre; y el otros, "The Lifeboat", un filme sobre una joven mujer que va a juicio por asesinato. Sin embargo, de acuerdo con lo que compartió TN, también figuraría como candidata para la película de Barbie, aunque en la historia no encarnaría a la típica muñeca perfecta, sino, a una Barbie que es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente bella y estilizada.