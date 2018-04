Ricardo Arjona se confesó: "Hoy me divierto menos, pero las cosas resultan regularmente mejor"

09/04/2018 -

Ricardo Arjona promociona una inminente nueva gira, esta vez por Europa, y rememora sus días previos al estrellato, cuando logró abrir por pura "testarudez" las puertas que reiteradamente le cerraban en las narices.

"Cuando empecé a tener éxito me vengué un poco de los portazos. Era muy necio entonces y hubiesen pasado más cosas más pronto si hubiese sido más relaciones públicas. Por eso tuve dificultades para abrir nuevos lugares. No dejo de echar de menos a aquel tipo menos solemne y más burdo, pero, aunque hoy me divierto menos, las cosas resultan regularmente mejor", reconoció en una entrevista con Efe.

Sus giras se han convertido de hecho en auténticos megashows capaces de agotar el Madison Square Garden de Nueva York durante varias noches. Falta conquistar el viejo continente y con muy buenas premisas viajará el 2 de mayo a Londres, el 4 a Zúrich (Suiza), el 5 a Milán (Italia), el 10 a Madrid y el 12 a Barcelona.

"Soy consciente de que el español no conoce mucho mi trabajo, salvo algunos, contagiados por la enorme cantidad de latinoamericanos que vinieron aquí", admitió Arjona.