Natacha no creyó ni una palabra del descargo de Mirtha: "No se coman el verso"

Fotos Natacha dijo que no vio a Mirtha angustiada con su presencia el sábado que sentó a su mesa.

09/04/2018 -

Después del escandaloso programa en el que Natacha Jaitt formuló graves denuncias, Mirtha Legrand salió a pedir disculpas e hizo un mea culpa, asegurando que el programa se le fue de las manos y que se sintió muy angustiada.

Natacha, que estaba escuchando el descargo de la diva, usó Twitter para arremeter contra la diva. "Tan arrepentida no estaba la Sra. @mirthalegrand cuando fui a su cena, ni mucho menos angustiada ya que al final del programa incluso con todos presentes ahí, me preguntó muy divertida ‘Y Natacha... era buen amante Latorre?", reveló la mediática.

Por otra parte, señaló: "Nunca cobré, no negocié nada, me invitaron por lo que sabía de pedofilia y fui".

Y siguió: "Tenemos la televisión que nos merecemos por alimentarla, dejemos de verla, miren series, películas, documentales".

Por último, Natacha contó: "Tienen que saber que me volvió loca durante días antes la productora Silvina Peschiera para que no falte a #LaNocheDeML de forma desesperada e incluso que tuiteara cinco días antes que yo iba a estar ahí y me negué para esperar su promo primero, no se coman el verso. #TerminemosConLaFarsa".