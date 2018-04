Lactancia materna y el sarampión: qué deben hacer las mamás para no perjudicar al niño

Fotos NO HAY RIESGO. La vacuna para prevenir el sarampión, aplicada a la madre, es compatible con la lactancia.

Ante la Alerta Epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud de Buenos Aires por un caso confirmado de sarampión en dicha ciudad, desde la Liga de La Leche Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría aseguran que para evitar consecuencias en niños lactantes como en sus mamás es fundamental la vacunación.

En ese contexto es que brindaron una serie de recomendaciones que deberían ser tomadas por todas aquellas mujeres que se encuentren en proceso de amamantamiento.

En primera medida indicaron que las mujeres que amamantan pueden aplicarse las vacunas recomendadas como los demás adultos. La vacuna para prevenir el sarampión, aplicada a la madre, es compatible con la lactancia, indican los expertos.

Sobre este punto, la Dra. Norma Anzani de Rojas, médica pediatra que pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría filial Santiago del Estero, sostuvo que "es fundamental cumplir con el calendario de vacunación".

"La aparición de casos en países de las Américas se produjo por la falta de vacunación. Debemos controlar, mirar los carnés de vacunas; y si por algún motivo no se colocó alguna dosis, hay que volver al centro de salud para completarla", remarcó la Dra. Anzani de Rojas.

Asimismo indicaron que si la madre contrae el sarampión puede seguir amamantando, ya que la recomendación para el bebé consiste en la administración de gammaglobulina inespecífica lo más pronto posible tras el diagnóstico de la madre (dentro de los 6 días postexposición).

Si el niño contrae la enfermedad

Desde la Leche Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría aclararon además que si el bebé contrae sarampión no se recomienda interrumpir la lactancia. "La lactancia materna puede mejorar la respuesta inmune del bebé y aminorar los efectos secundarios de la vacunación, como fiebre o anorexia", destacaron.

Muchas mujeres dudan en el momento de aplicarse la dosis, por lo que los expertos llevan tranquilidad.

En tanto que en el postparto inmediato es el mejor momento para vacunar contra sarampión, rubeola, paperas y varicela en mujeres que no estuviesen inmunizadas.

El efecto de la vacuna

Vale destacar que las vacunas son compatibles con la lactancia, tanto las que son microorganismos vivos atenuados, como muertos, inactivados o formadas por partes o toxoides de los mismos.

No pasan a la leche, salvo la de la rubeola, que no suele infectar al bebé o hacerlo de forma leve, y no ocasionan problemas en los lactantes, salvo la de la fiebre amarilla en menores de 6 meses (véanse las fichas correspondientes).

La lactancia materna puede mejorar la respuesta de anticuerpos de las vacunas y provocar menos efectos secundarios como fiebre o anorexia.

Las mujeres que amamantan pueden y deben ser protegidas con las vacunas recomendadas como los demás adultos.