Aún resta definir la paritaria de varios gremios del sector privado nacional

09/04/2018 -

Los trabajadores metalúrgicos de la UOM y Camioneros figuran en el grupo de gremios que aún no firmaron su paritaria 2018, aunque el primero se encamina a cerrarla en breve mientras que los otros dos vislumbran una negociación más dura y extensa.

Más allá de los sindicatos que no sellaron su aumento salarial y se encuentran en plena pugna (docentes, bancarios, metrodelegados), existe otro grupo de organizaciones que tampoco acordaron, pero aún no fueron a un conflicto debido a que no comparten esa estrategia o porque todavía está vigente el anterior acuerdo.

Entre esos sectores, además de la UOM y Camioneros, tampoco aún firmaron su paritaria gran cantidad de afiliados a Sanidad, Alimentación, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Gastronómicos y Smata. La UOM ya avisó a las cámaras empresarias en encuentros reservados previo al inicio de la paritaria que buscará perforar el techo del 15%.