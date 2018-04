La guerra menos pensada: Daddy Brieva vs. Guillermo Francella

Hoy 17:17 -

Todo comenzó cuando, hace unos días, el integrante de Midachi criticó el cambio de perfil de Francella quien dejó el humor para abocarse al drama.

"A diferencia de mi gran amigo Guillermo Francella, yo soy un tipo que estoy muy orgulloso de ser cómico. Él hizo un cambio rotundo. A mí no me gustaría desprenderme de esta imagen", lanzó Brieva irónico.

"Yo estoy orgulloso de ser mojarrita. Yo no tengo veleidad de tiburón", agregaba en una entrevista picante en Intrusos.

Lo cierto es que la respuesta de Francella no tardó en llegar. En Agarrate Catalina, respondió a su colega. "La verdad es que me lo contaron, no lo escuché. A Dady lo aprecio muchísimo y tengo una muy linda relación con él. Desconozco por qué lo habrá dicho", arrancó el actor.

"Nada en mi vida tiene que ver con algo que no sea comedia. Permanentemente hago comedias en teatro. Terminé de filmar una comedia con Gastón Duprat que estrena en agosto (Mi obra maestra). Estoy dirigiendo una comedia que amo hacer, Perfectos desconocidos. Toda mi vida está relacionada con el humor", profundizó.

En este marco, resaltó su carrera y admitió que se pudo dar lujos interensantes como "Animal" y "El Clan". "Permitirme hacer películas que de golpe me hagan reinventarme con hacer algo nuevo. Pero el humor es parte de mi vida. Es alguien que respeto y quiero. Y desconozco cuál fue el contexto y por qué lo dijo", agregó.