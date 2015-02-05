CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 21:43 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGêL?
19.00 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JUSTICIA POR MANOS PROPIAS
00.45 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARTESANOS
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. GIMNASIA (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS 20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.34 SUPERMAN 3
09.03 UN NIÑO DE OTRO MUNDO
11.01 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
11.20 LA DAMA DE ORO
13.21 SUPERMAN 3
15.50 UN NIÑO DE OTRO MUNDO
17.46 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
18.05 LA DAMA DE ORO
20.06 PLAN DE VUELO
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 03
23.09 EL LUGAR DONDE TODO TERMINA
TCM
07.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.42 LA NIÑERA
08.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.12 LA NIÑERA
11.02 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE
12.35 EN BUSCA DE UN SUEÑO
14.18 BEETHOVEN 2
15.58 MI PERRO SKIP
17.45 TOOTSIE
19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL
22.00 GREMLINS
23.56 LA NIEBLA
TNT
06.34 JACK, EL CAZAGIGANTES
08.30 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
10.13 MCFARLAND. SIN LÍMITES
12.37 LA GRAN ESTAFA
14.52 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.01 EN EL BOSQUE
19.23 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 RELATOS SALVAJES
00.24 ASESINOS EN LA MIRA
SPACE
06.00 D-TOX
07.23 EL AVISPÓN VERDE
09.36 CORAZÓN DE CABALLERO
12.18 EL REY ARTURO
14.38 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
16.37 10.000 A.C.
18.39 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 VIRUS LETAL
CINECANAL
10.30 DOCTOR DOLITTLE
12.05 UNA FAMILIA ESPACIAL
13.40 CHICAS PESADAS 2
15.20 SHREK PARA SIEMPRE
16.50 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
18.50 EASY A
20.25 MI OTRO YO
22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 MARVEL’S RUNAWAYS
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTE NARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)
EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.
FÓRUM (PERÚ 511)
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
MAZINGER Z (2D):
ANIMACION (ATP)
HOY AL 11/04 - 16:20 (Cast) 18:25
(Cast) 20:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 11/04- 22:30 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY AL - 11/04-18:30 (Cast)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY AL -11/04 -21:30 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
HOY AL -11/04- 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 11/04 - 16:10 (Cast) 18:10
(Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D):
AVENTURA (ATP)
HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP)
HOY AL - 11/04 - 22:10 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 11/04 - 17:30 (Cast)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACION (APT)
HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL - 11/04 - 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA13 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50
(SÓLO JUEVES 05/04)
CASTELLANO 2D 20:40 -2250 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30
(TODOS LOS DÍAS)
MAZINGER Z APT ESTRENO
SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SHERLOCK GNOMES ATP
CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES 05-04)
CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
De lunes a miércoles $75 exclusivo online
Todos los Viernes $ 75 presencial y online