CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Abril 2018

Hoy 21:43 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGêL?

19.00 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JUSTICIA POR MANOS PROPIAS

00.45 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN



AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARTESANOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. GIMNASIA (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS 20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS


CINEMAX

06.34 SUPERMAN 3

09.03 UN NIÑO DE OTRO MUNDO

11.01 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

11.20 LA DAMA DE ORO

13.21 SUPERMAN 3

15.50 UN NIÑO DE OTRO MUNDO

17.46 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

18.05 LA DAMA DE ORO

20.06 PLAN DE VUELO

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 03

23.09 EL LUGAR DONDE TODO TERMINA


TCM

07.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.42 LA NIÑERA

08.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.12 LA NIÑERA

11.02 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE

12.35 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.18 BEETHOVEN 2

15.58 MI PERRO SKIP

17.45 TOOTSIE

19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 GREMLINS

23.56 LA NIEBLA

TNT

06.34 JACK, EL CAZAGIGANTES

08.30 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

10.13 MCFARLAND. SIN LÍMITES

12.37 LA GRAN ESTAFA

14.52 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.01 EN EL BOSQUE

19.23 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 RELATOS SALVAJES

00.24 ASESINOS EN LA MIRA


SPACE

06.00 D-TOX

07.23 EL AVISPÓN VERDE

09.36 CORAZÓN DE CABALLERO

12.18 EL REY ARTURO

14.38 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

16.37 10.000 A.C.

18.39 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 VIRUS LETAL


CINECANAL

10.30 DOCTOR DOLITTLE

12.05 UNA FAMILIA ESPACIAL

13.40 CHICAS PESADAS 2

15.20 SHREK PARA SIEMPRE

16.50 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

18.50 EASY A

20.25 MI OTRO YO

22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA


SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 MARVEL’S RUNAWAYS

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTE NARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)

EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.

FÓRUM (PERÚ 511)

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.

CINES

SUNSTAR

MAZINGER Z (2D):

ANIMACION (ATP)

HOY AL 11/04 - 16:20 (Cast) 18:25

(Cast) 20:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 11/04- 22:30 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY AL - 11/04-18:30 (Cast)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY AL -11/04 -21:30 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

HOY AL -11/04- 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 11/04 - 16:10 (Cast) 18:10

(Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D):

AVENTURA (ATP)

HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP)

HOY AL - 11/04 - 22:10 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 11/04 - 17:30 (Cast)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACION (APT)

HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL - 11/04 - 22:00 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50

(SÓLO JUEVES 05/04)

CASTELLANO 2D 20:40 -2250 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30

(TODOS LOS DÍAS)

MAZINGER Z APT ESTRENO

SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SHERLOCK GNOMES ATP

CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES 05-04)

CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)


VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

De lunes a miércoles $75 exclusivo online

Todos los Viernes $ 75 presencial y online


 
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