Evangelio según San Juan 3,7b-15

Jesús dijo a Nicodemo: "Ustedes tienen que renacer de lo alto". El viento sopla donde quiere: tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu".

"¿Cómo es posible todo esto?", le volvió a preguntar Nicodemo.

Jesús le respondió: "¿Tú, que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo?

Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan Vida eterna".

Comentario

Tras la Octava de Pascua, que es como un gran día pascual, en el que contemplamos los encuentros del Resucitado con los discípulos (y así comprendemos lo que significa para nosotros mismos el encuentro con Cristo Resucitado), el tiempo pascual nos va enseñando los lugares en los que es posible encontrar al Señor.

En esta segunda semana de Pascua la Palabra de Dios empieza iluminando para nosotros el significado del bautismo. Lo hace por medio de la conversación de Jesús con Nicodemo. El bautismo no es sólo ni simplemente un rito iniciático, un mero símbolo que sanciona una pertenencia religiosa.

Es verdad que por el bautismo nos incorporamos a la comunidad eclesial, el lugar en el que es posible ver al Señor Resucitado, como nos ha recordado el Evangelio del segundo Domingo de Pascua.

Pero en esta incorporación acontece una transformación radical, que la conversación de Jesús con Nicodemo nos ayuda a descubrir. El bautismo significa nacer de nuevo, es pasar a una nueva forma de existencia, que tiene lugar por la participación en la muerte y la resurrección de Jesucristo.

Es decir, por el bautismo nos convertimos en nuevas criaturas, habitantes del "primer día de la semana", día de la nueva creación, porque la resurrección está ya operando en nosotros.

A veces nos parece que, para nosotros, la resurrección es cosa sólo futura, que acontecerá sólo después de la muerte: eso que llamamos "ir al cielo". Pero, como dice Jesús, al cielo sube sólo el que ha bajado del cielo, es decir, el que ha venido de Dios.

Y es Cristo, el que, al bajar, nos ha traído el cielo, la presencia de Dios. Jesús, con su encarnación y muerte, ha descendido, pero con su resurrección, ha ascendido y ha hecho presente ya el cielo en la tierra.