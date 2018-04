FÚNEBRES | 10 de Abril de 2018

Hoy 01:49 -

FALLECIMIENTOS

Juan Domingo Autalán

Santiago Nassif (Suncho Corral)

Ynés Matilde Cameranesi de Cejas (Loreto)

Carlos Alberto Bravo

María Laila Cura (Atamisqui)

Ramón Antonio Coronel

José Gregorio Ledesma

Ramón Eugenio Montenegro

Macedonio Ávila (La Banda)

José Pedro Perea Majul (Tintina)

Sepelios Participaciones

ALMARAZ, TRÁNSITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Sus hija Titi, sus Nietas Guady y Anto, sobrinos, hermanas y demás Familiares sus restos serán inhumados hoy 11:00 en el cementerio La Piedad, cobertura Caruso Cia. Arg, de Seguros - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

AUTALÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su hijo Jorge, su nuera Mónica y sus nietos Javier, Tamara, Maximiliano y Federico participan con dolor su fallecimiento.

AUTALÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su esposa: Loly, sus hijos: Jorge, María y Cesar, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Calle 111 No 2745 B. Borges. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMERANESI, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su esposo Selso, Esteban Cejas, sus hijos Mario, Pblo, Mariano, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo S. Vel. Nº 2 P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP. HAMBURGO COMP. DE SEGUROS SA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y sus hijos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memorial.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Luis Constantino Soga, Ángela Graciela Alfano, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a Beba y familia el deseo de una pronta recuperación y un cariñoso abrazo.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Alfredo Degano, su esposa María Lastenia Sal y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su esposa María Elena Saavedra, hijos Zulma, Carlos, Jorge, Tuti, Moni, Ana, H. pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio de Vuelta de la Barranca C.B. Namuncura 452 Bº Reconquista. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. El Sr. decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma; vicedecana, Lic. Rosa J. Fantoni, Sra. secretaria de administración, CPN Carla Ferreyra; Sra. secretaria académica, Prof. Ana M. Castiglione; Sr. secretario de extensión, vinculación y transferencia, Lic. Omar Layús Ruiz; Sra. secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado, Lic. Lidia Julia; personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia. en este difícil momento.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su tía Sara Elena Daud y sus hijos María Elena Pérez; Gustavo Alfredo Pérez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Amira Isabel Tauil Abdala, Amira Isabel Kermes Tauil y su hija Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. María José Kermes Tauil, Gerardo Chaud y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. María Waldina Agüero de Rigourd participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Felipe. Eleva oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y sus hijos Luciana María Cecilia María y diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Juan Roberto Montoto, María Elizabeth Canllo de Montoto y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Marta Chamas de Llapur, sus hijos Graciela, Cecilia, José Cambrini y sus nietos acompañan con sus oraciones a Felipe, Cecilia, Silvia Daud y demás familiares por la pérdida de Marta.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Noemí Guadalupe Farías, Francisco Lescano Núñez acompañamos con profunda tristeza a Cecilia, Tomás Abatedaga y familia. Elevan oraciones en su mermoia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Luis Marhe, Luisa Santillán, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lázaro Piccardi acompañan a la familia en este momento de dolor.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Esc. Oscar Luis Karam, Carmen V. de Karam e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Felipe. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Hetty Pacheco y María del Carmen Botterón participamos su fallecimiento y acompañamos a nuestro amigo Felipe en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. José Alberto Zani, sus hijos José Augusto, Josefina y Alejandra participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Gerentes, Medicos y Personal Administrativos de PROMED S. R. L. , participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Rafael A. Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica de Sgo. del Estero, participan el fallecimiento de su asociada y ruegan oraciones en su memoria.-

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Félix Carlos Acuña participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y colega y ruega oraciones en su memoria.-

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dr. Rolando Filippa participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Socios, cuerpo profesional, personal técnico y admistrativo del "Instituto Bioquímico de Alta Complejidad " participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. María Delia Jiménez Mas participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Benjamín y Lucila y hermanos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su tia Martha Alvarez Goñi de Daud, sus primas Mily y Susy y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos, hermanos Felipe y Cecilia y demás familiares. Descansa en paz Martita, que el Señor les dé el consuelo y una pronta resignación a toda tu familia.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus hijos Gustavo, Valeria, José, Gabriela, Cecilia, Lorena, H. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO HAMBURGO CIA. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hermana Lucia del Valle Ledesma y familia, sobrinos Claudio y Anahí Ledesma, esperan su pronta llegada a los brazo del Señor rogando oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su sobrino Ariel y sus hijos Faustino y Gregorio Ledesma, despiden con dolor al querido Tio Chicho y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su cuñado y compadre Roque Brandan y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Ariel, Marisa, Karina e Iris Ledesma Albornoz con sus respectivas flias., despiden con profunda tristeza al querido Tio Chicho. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Tus sobrinos Roberto, Mariela Ayala, y Laura Robato, participan con dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, JOSE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Familia Cheein, participan el fallecimiento de su vecino chicho y ruegan por su descanso en paz.

MONTENEGRO, RAMÓN EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su esposa Coronel, María, sobrinos y cuñados y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequas y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NORIEGA, HORACIO REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/18|. Juan Auad y familia y todo el personal de American Bar participan su fallecimiento, acompañando en estos momentos de dolor a su querida esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Luis Constantino Soga, Ángela Graciela Alfano, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la distinguida colega y hacen llegar a sus familiares el deseo de una pronta recuperación. Un abrazo cariñoso.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Héctor Ruiz, sus hijos Federico, Soledad y Daniel con sus respectivas familias lamentan con profundo dolor el fallecimiento del amigo José y piden a Dios la pronta resignación de su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Julio Corvalan y flia., acompañan a su esposa, hijos y hermana en este penoso y doloroso momento. Ruegan oraciones por ssu eterno descanso.

ÁVILA, MACEDONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus sobrinos Cordero Juan, Ávila Norma, su hno. Ávila Gregorio y demás fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 18 en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su esposa Alina B. Corvalán, sus hijos Mariela, Beatriz, Carlos Alberto (h), Gabriela Zulea; sus nietos Marías, Rubén, Máximo, Agustina, Alina y Helena participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hija Mariela Beatriz Bravo, su hijo político Guzmán Herrera; sus nietos Rubén y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hijo Carlos A. Bravo, su hija política Daniela E. Jiménez; sus nietos Matías, Máximo y Alina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hija Gabriela Zulema Bravo, su nieta Helena participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hermana María Cristina Bravo, Duky y Lucas Mauricio y Mayra participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus hermanos políticos Manuel Antonio Corbalán y flia.; Ángel Roberto y flia.; Juan José y flia.; Rosa Inés y flia.; Ángel arie y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Querido Teté, ahora estás con tus padres y tus hermanos en un lugar bello, donde reina la paz que te mereces, que brille la luz eterna para vos. Su hermana política Mary Adur de Bravo; sus sobrinos María José y José Guillermo Bravo, su sobrino pol. Raúl Acosta; su sobrinos nietos Rauly, Flopy, Ángeles y Alicia Acosta participan su fallecimiento. Elevan una oración por su eterno descanso.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Margarita Juárez de Galindez; sus hijos Víctor Hugo, Daniel, María Victoria, Marcela y Diego; sus hijos políticos y nietos participan el fallecimiento de su hermano político Carlos Bravo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Señor concedele un lugar junto a ti, en dono no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad " Tus primos Mónica y Jorge Bravo y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPO, PAULA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su esposo Juan Reyes Acuña sus hijos Graciela, Roxana, Nestor, Juan, Jorge, Mariela, Cintia, Gustavo hijos politicos nietos y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio la MISERICORDIA COB NORSEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANCINI AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dios es mi pastor nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y juntos a aguas de reposo me pastoreará Salmo 23. Mirta de Costa participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Néli amiga y ex-compañera del Jardín de Infante Remedios E. de San Martín. Dios la reciba junto a sus angeles y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de la Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Sus sobrinos Muneco, Richard, Analía, Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Sus sobrinos Analía, Ramiro y sus hijos Luciano, Francisco, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Sus sobrinos Soledad, Maximiliano y sus hijos Camila, Bianca, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Rafa Toloza, Ketty Pirro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Recemos una oración en su memoria.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Segundo Villavicencio y familia participan con dolor el fallecimiento de su consuegra y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Ariel López, Silvia Villavicencio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Celso, hijos, nietos y demás familiares en esta pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Ana Garcia, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Que Dios les de resignación a su familia.

CAMERANESI DE CEJAS, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Tus amigos Luis Cejas, Blanca Nazar, Luchi, Myriam y Carlos Cejas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de los Flores.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi no morirá jamás". Su hermano Noly Cura de Rafael, sus sobrinos Dany y Nora, su prima Jorgelina Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Madre hermosa, por la bella semilla que dejaste, Dios te bendice con la paz eterna y te cobija en sus brazos. Con todo amor y deseo de armonía con el universo, a la madre de nuestro querido colega, Prof. Julio Bravo de parte de sus compañeros de trabajo del I.S.P.P. Nº 1.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su hija Karina: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M.Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Mariana Bonacina, Patricia Mussi, Margarita Ledesma, M. Laura Tiberti, Guillermo Rezola, Daniel Karam, Nano Santucho, Buky García Olivera, Pablo Atía, Pedro Allub, Juan Ortiz, Alejandro Concha, Fabián Ponce, Armando Manzur y Néstor Zurita, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan una oración en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Inés Avila junto con sus hijos acompaña en el dolor a su amiga Karina y familia y anhela que tengan una pronta resignación a esta inesperada pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Señor recibela en tus brazos donde no hay dolor, solamente paz y felicidad " Su hijo Julio Bravo, hija politica Sandra Diaz, nietos Gabriel Bravo y Nahuel Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron seepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Señor recibela en tus brazos onde no hay dolor, solamente paz y felicidad " Su hijo Julio Ramon Bravo, siempre en mi corazón, participa con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Permaneceras en nuestro corazon por siempre " Su sobrino Jorge Daniel Rafael, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Te seguiré recordando siempre, en cada momento de mi vida. El Cielo ha abierto sus puertas para recibirte " Su hija Politica Sandra Diaz, participa con profundo dolor ssu fallecimiento, eleva oraciones por su descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. La Familia Barros Diaz, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su esposa Ilda Azucena Jorge, sus hijos Silvia, Daniel, Eduardo, hijos pol., nietos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Suncho Corral SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Flia de Jose Villarreal. su esposa Segunda, sus hijos Jose, Rosy sus nietos matias e Ivan su hijo politico Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento de su amigo y vecino.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Su esposa Ilda Jorge de Nassif, sus hijos Silvia, Daniel y Eduardo, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor ya está ante ti cúbrelo con tu manto de misericordia". Su hija Silvia, su esposo Raúl Rodriguez, sus nietos Andrea, Fernanda y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Dios mi padre va a tu encuentro cúbrelo con tu manto". Su hijo Dr. Eduardo Nassif, su esposa Magali Ortiz; sus nietos Santi, Anita, Naila y Nahir participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Prof. Falleció el 8/4/18|. Su hermano Alfonso Nassif (a), su sobrinos Yesmín, Alicia, Alfonso, Roge, Gustavo, Roxana y Santiago con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF, SANTIAGO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su sobrino Juan Carlos "Kuky" Nassif y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus sobrinos Yesmin, José Barrientos (h), Ximena, Virginia, Rocío y José Alfonso participan con dolor el fallecimiento del tío Tito.

NASSIF, SANTIAGO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su sobrina Tessy Nassif, su sobrino político Juan Carlos Cornelli; sus sobrinos nietos Miguel, Osvaldo, Paula, Valentina y Bruno participan con dolor el fallecimiento de su tío Tito.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. sus sobrinos Griselda y Guillermo Molinari sus hijos Guillermo(h), Maria Laura Ariadna, Virginia, y su nieta participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. María Julian de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. María Adriana y Nicolás Auad Julián participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Edu, acompañándolo en tan dolorosa pérdida y ruega una oración en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Verónica Licha y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Eduardo Nassif. Ruega una oración en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Héctor Felipe Azar, su esposa Sara Llugdar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Nazih Nader y su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "A Ti Señor, levanto mi alma, Dios mío en Ti confío". El personal docente y de maestranza del Jardín Nº 145 "Ntra. Sra. de Loreto" acompaña en este profundo dolor a la señora directora Magalí Ortiz de Nassif y familia, por el fallecimiento de su padre político. Paz para su alma.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Darío Santiago Nassif y su esposa Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso participan con dolor el fallecimiento de su tío Tito y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus vecinos y amigos Perla Elean de Gattas y familia; Noemí Elean de Chaud y familia y Edgardo Antonio Elean participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Richard, Natalia y Carolina, Sección Circulación y Facturación del Diario El Liberal, participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Nassif y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Miguel Murad, sus hijas Laura y Tamara Murad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Rubén Silva, su mamá Mercedes, sus hermanos participan su fallecimiento, acompañando a la familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. A mi hermano querido, con quién vivimos tantos recuerdos, desde la distancia lo despido con mucho dolor y afecto. Alfonso Nassif (a).

NASSIF, SANTIAGO Prof. Falleció el 8/4/18|. Natividad Canllo de Nassif, su hija Na María y familia participa con dolor su fallecimiento.

NASSIF, SANTIAGO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Pedro Osvaldo Julián, su esposa Patricia Anauate y su hija María Naiara participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando el consuelo de sus seres queridos.

NASSIF, SANTIAGO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Arminda Mazzoleni de Valdez, sus hijos Lizzi, Mara, Aníbal y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Las amigas de su esposa Coty: Silvia, Lidia, Tere, Illini, Graciela, María Elena y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Franco Parisini y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti participan con profundodolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Cristian Azar y Flia partipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sebastian Azar y Flia partcipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Flia de Lazaro Canllo y Olga Salomon: Olgui, Koki, Lita , Yudith, Carlos y Pichon con sus Flias participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Alejandro Fernandez, su esposa Rosy, su hijo Ivan participan con profundo dolor el fallecimiento del vecino y amigo y elevan oraciones por el descanso de su alma.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Dr Rolando O. Vittar y Flia; Dr Edgardo R.Vittar y Flia, Dra Noemi Vittar de Batika y Flia; Dr Osvaldo F. Vittar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su cuñado Miguel Eduardo Jorge y su esposa Dra Gladys Dorado,participan con profundo dolor irreparable perdida.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Pocholo Cura su esposa Mirta sus hijos Patricia, Cristian, Osvaldo , Vanesa y sus respectivas flias participan con pofundo dolor su partida y elevan oraciones al altisimo pidiendo pronta resignacion para su flia.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. coelgio Sec N5 Trejo y Sanabria participa con profundo dolor el fallecimiento del ex Vicerector, padre y Suegro de los profesores Daniel Nassif y Patricia Cura , elevan oraciones rogando por el descanso de su alma.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Nene, Pelusa, Guito, Edi, Lucy, Chiquitino, Puky y Pocholo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "El Señor lo reciba en su morada"

Patricia Simon participa con hondo pesar el fallecimiento del padre del Lic. Daniel Nassif, suegro de la Prof Patricia Cura y eleva oraciones por el descanso de su alma.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Dr Juan Carlos Elean y flia, Eduardo A. Elean y flia, Miguel A.Elean y flia, Oscar A. Elean y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Teresa de Ramos y Flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido TITO y elevan oraciones por el descanso de su alma.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Hector Banco y flia., acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Dr. Luis Eduardo Achaval y flia., participa su fallecimiento y acompañan a Silvia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Compañeros y amigos de su hija Silvia; Maria Adriana Boboli de Fiad, Karina Baigorrí, Jorge Herrera, Walter Kaliñuk, angel Arias, Analía Loto. Lucia Riachi y Emilllio Gonzalez, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Hay cosas que no queremos que pasen, pero debemos aceptarlas. Hay personas que no deseamos su partida pero debemos dejarlos partir porque Dios los espera a su lado. " Ariel Rodriguez y Claudia Celiz, participan el fallecimiento de Don Tito, maravilloso ser humano, marido y padre ejemplar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. El que cree en mí, vivirá por siempre " Señor dale el descanso eterno " Clara Rosa Gorosito de Rodriguez, sus hijos José Martin, Hector Raul y Ariel Horacio con sus respectivas flias., acompañan a su nuera y cuñada Silvia y a toda su flia., por la perdida de su papá, Don Tito, hombre de bien y padre ejeemplar para toda su flia., Rogamos oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus amigos Lito, Marisa y Silvia Gay, particvipan con profundo dolor el fallecimiento del querido Amigo Tito. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Marcelo Nazar y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Que en este descanso eterno el Señor te cubra con su bendito manto. Rodolfo Mema, su esposa Marcela Garnica y su hijo Nahuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Promoción 1987 del Colegio Secundario de Suncho Corral participan con profundo dolor el fallecimiento del ex profesor Tito Nassif, a quien lo recordaremos con el cariño y respeto que supo transmitir.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. con profunda tristeza participan el fallecimiento del querido cuñado y Tio TITO que brille para el la luz que no tiene fin, su Hna politica Sara su esposo Juan y su hija Marisel y flia.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin su sobrina Lulo y Daniel Lludgar sus hijas Florencia, Andrea, Noelia, Nacho y su nietita participan con profundo dolor su partida.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. su hna politica Nadua Jorge sus hijas Griselda, Karina, Lulo, Mercedes y sus respectivas flias, participan con dolor su partida.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "que brille para el la luz que no tiene fin" su sobrina Karina Farias yAlfonso Roger, sus hijos Martin, Nicolas y Morena participan con profundo dolor su partida.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. hijos de German Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Pidiendo a Dios resignacion cristiana para su Esposa e Hijos.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Inculcastes a tus hijos y demas familiares los principios y valores que te distinguieron como un hombre de bien en tu fructifera carrera Docente. su ex alumna y compañera de trabajo del Colegio Sec N5 Trejo y Sanabria Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada flia en estos momentos. Elevan una oracion a su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Alcira, Regina y lia participan con profundo dolor su fallecimiento. acompañan a su flia en este momento de dolor.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Que el Señor lo reciba y lo ilumine con su Misericordia". Sección Avisos Diario El Liberal: Anhaí, Mariela, Nancy, Oscar y José participan su fallecimiento y acompañan a sus en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Directivos y personal de El Liberal S.A. participan su fallecimiento.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Papa querido te vamos a extrañar por siempre". Su desconsolado hijo Daniel, su esposa Patricia y su amado nieto Farid participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

PEREA MAJUL, JOSÉ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. La Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor (F.R.S.D.M.) participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PEREA MAJUL, JOSÉ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18 en Tintina|. Elida Ache de Saad e hijos, lamentan profundamente el inesperado fallecimiento de José y expresan sus condolencias a la flia. Que descanse en paz.

PEREA MAJUL, JOSÉ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Antonio y Mary Torrens; sus hijos Rodrigo, Adrián, Diego, Valeria y Belén Torrens participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su prima María Esther Figueroa de Wede, sus sobrinos: Jhony, Chochín, Mary y Sandra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus familiares Tufi Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste y lamentable momento. Se ruega oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Querida prima Olga, tu partida deja en mí una profunda tristeza, solo me queda recordar todos los hermosos momentos compartidos y pedir al Señor resignación para tus seres queridos. Martha Saad participa con gran dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus vecinos y amigos Perla Elean de Gattas y familia; Noemí Elean de Chaud y familia y Edgardo Antonio Elean participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Beatriz Constantinidis, Elsa Cano y Cristina Balestrini participan el fallecimiento de la querida Olga y acompañan en su dolor a sus hermanos Lidia e Ito. Ruegan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Tus amigos Ñati y Juancito Jiménez participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Las Dras. Rosa Cañete y Mirta Gorosito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con el corazón a sus hermanos Lidia y Antonio Tomé y demás familiares. Siempre recordarán su hermosa amistad y don de gente. Olguita, descansa en paz en los brazos del Señor. Tus amigas, elevamos oraciones en tu memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Bocha Acuña, su esposa Ana Maria, sus hijos Pablo y Martin, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y hermana de los tan queridos Lidia e Ito. Rogamos una Santa resignación a su flia., Sus restos seran sepultadoss en el cementerio de Suncho Corral.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Olguita tu vida fue un ejemplo de abnegacion,honestidad y afecto hacia tu flia. muchos recuerdos y anecdotas quedaran en los q tuvieron la gracia de contarte entre nosotros.Su tia Esther Hallak e hijos:Omar,Carlos,Victor,Luciana y sus respectivas flias.,partticipan con dolor su fallecimiento.Elevan oraciones.

Invitación a Misa

MARTÍNEZ, JOSÉ RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Querido hermano Chiquito, hoy se cumple un año de tu partida terrenal. Pero nos llena de alegría el saber que estás sentado a la mesa de la Santísima Trinidad compartiendo la gloria de la vida eterna, La luz de tu sonrisa nos ilumina desde la casa del Señor. Tus hermanos Ricardo, Nena y Nelly invitan a la misa en la Catedral Basílica a las 20.30. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Con motivo de cumplirse el 4to. mes de su fallecimiento. invitan a la misa que se hará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús hoy a las 20.30 hs.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (Colo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Querido hijo, pasan los días, pasan los meses y el dolor no cesa. Le pedimos a Dios nuestro Señor mucha fuerza y fortaleza para poder seguir afrontando esto que para nosotros es inexplicable. Recordando tus travesuras, tus sonrisas, tu forma de ser, tus actitudes etc. Nos hacen apaciguar tanto dolor. Sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus cuñados, su tío, su esposa y su hijo en el afecto harán oficiar una misa para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse cuatro meses de su partida al reino celestial hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Lucía del Bº Santa Lucía.

PANARIO, LORENZO A. (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/87|. Con motivo de cumplirse 31 años de su fallecimiento, sus hijos Luis Alberto Panario y flia., Gustavo Daniel Panario y flia., y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposo Alberto Spaini y familia agradecen las condolencias y manifestaciones de cariño recibidas a familiares, colegas y amigos de Loli e invitan a la misa que se celebrará para rogar por su eterno descanso al cumplirse nueve días de su fallecimiento, hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

TABLADA, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/14|. Madre, hoy se cumplen 4 años de tu partida, te aseguro que cada día, año que pasa, te extraño más y se que el tiempo te enseña a soportar tal realidad… eso será algún día, pero aún no llegó. Sus hijos Luciano, Graciela, Chichi; hija política Nelva; tus nietos, bisnietos y tataranietos; amigos, vecinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Libertad.

VÁZQUEZ, MARCELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/07|. No estén tristes pensando en mi. Este es un lugar realmente maravilloso y yo me encuentro feliz y totalmente en paz... no me duele nada. Se siente bien estar aquí... el sol brilla increíblemente y las nubes reflejan su luz provocando rayos de hermosos colores por todos lados. Aquí hay mucha Gente como yo, están todos los que hace mucho se me adelantaron. Cada vez que me necesiten cierren los ojos y sientan mi presencia junto a ustedes, los escucho, háblenme en el silencio de sus almas, miren al Cielo y ahí en un lugarcito estoy feliz. No estén tristes, yo estoy muy bien. Cuando más ríen, más brillo, cuando más sufren, más los abrazo yo. Sé que me extrañan, pero no piensen en cuando me fui, piensen cuando estuvimos juntos y todos los momentos que pasamos, que nunca vamos a olvidar. Yo nunca me iré del lado de ustedes, mientras me recuerden. Papá. Sus hijos Daniela, Olga, Alberto; hijos políticos Marcelo y Meli; nietos Tomás, Lautaro, Mirko, Luciana, Constanza y Gabriela invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José de Belgrano, al cumplirse 11 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Mamita querida, serás siempre la estrella que guía nuestro camino ya que el silencio se apoderó de tu alma y en un vuelo de ángeles te fuiste a la casa celestial. Sus hijas Claudia, Cecilia, sus hijos políticos José Luis y Lalo, sus nietos, sus hermanos agradecen a todas las personas que las acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará en San José, Bº Belgrano a las 20.

MEDINA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de su alma, al conmemorarse nueve días de su partida al Reino Celestial.

Agradecimientos

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposo Alberto Spaini y familia agradece al Staff de médicos y enfermeras del Sanatorio 9 de Julio y en especial a los doctores (franco Gianoni y Claudio Basbús) por la dedicación y afecto brindado a María Dolores.

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido, mi inolvidable Dani, un día cualquiera en el tiempo te fuiste y no volviste más, siempre te quise esperar, no puedo comprender tantos porqués, quizás tenía esperanza que vencieras esa cruel enfermedad, pero no fue así, implorabas a los médicos que con su medicina y sabiduría te podían salvar, pero no fue así y en silencio un día cualquiera te alejaste. Y aquí estoy sola sin tu presencia, luchando para vivir, hijo querido, ayúdame, tú que estás al lado del Señor Todo Misericordioso, implórale que me ayude a una sana resignación, y me resista a no llorar y llorar sin respuestas. Aceptando lo mejor para ti, descansar en paz y con nuestros recuerdos en el corazón. Dani querido, un querubín que con el tiempo floreció y se hizo grande, pero un viento cruel y fuerte sopló su corazón, le quitó las pocas fuerzas y en el marco de una fiesta de ángeles, te fuiste. Dios te ofreció lo mejor para ti: Descansar en paz. Dani querido, mi amor es eterno, grande, siempre estoy y estaré a tu lado. Tu madre Carolina, tu hermana y tus sobrinos que siempre te recuerdan y te quieren tanto, tantísimo en nuestras oraciones de todos los días.