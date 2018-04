Fotos Bereciartua: "La planta depuradora ha sido una obra fundamental priorizada por el presidente Macri"

10/04/2018 -

El secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, reconoció que la planta depuradora de líquidos cloacales de la capital Santiago "es una obra fundamental priorizada por el presidente Macri, en abril del 2016, cuando se hizo la reunión de gabinete ampliado con el Gobierno santiagueño". Dijo que "la planta, está en la lista de las obras más importantes que iniciamos en Santiago", a ello, recordó la obra del acueducto El Simbolar- Añatuya, el azud de Cruz Bajada, y el inicio d e l a c l o a c a m á x i m a q u e t ra e r á u n i m p a c to s o c i a l muy grande". Amplió que la obra "es t a n i m p o r t a n t e q u e a s u vez, nos obliga a que podamos seguir trabajando en equipo, como venimos haciendo con el Gobernador, para dar soluciones concretas a la gente", recalcó el secretario. Respaldo nacional Por su parte, el coordinador local del plan Belgrano, Rubén Kleiman, puso de relieve la obra de la planta de tratamiento de desechos cloacales, al apuntar que se trata de un trabajo que "tuvo una absoluta prioridad sobre el gobierno nacional, que va a permitir el saneamiento y la realización de las obras de cloacas para todo Santiago", indicó. R e m a r c ó q u e c o n e l pronto inicio de la cloaca máxima "serán 16 barrios los que dispondrán de cloaca, en una obra que llevará su tiempo". Kleiman agregó que "está prevista también una futura ampliación de la planta de tratamiento" y precisó que actualmente "puede procesar líquidos cloacales de 250.000 habitantes".