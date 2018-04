10/04/2018 -

Lawn Tennis que consiguió el boleto a cuartos, deberá esperar hasta que termine la fase regular este fin de semana, juega ante Aranduroga, para ver cuántos puntos acumula y cómo termina en las posiciones para conocer a su rival. Se posicionará a los 4 primeros y los 4 segundos, del 5 al 8, y ahí se conocerá al rival (1º vs. 8º; 2º vs. 7º; 3º vs. 6º, y 4º vs. 5º).