Agostini pide calma: “Lo que pasó no fue una tragedia”

10/04/2018 -

Giacomo Agostini, el piloto más laureado del Mundial de motociclismo con 15 títulos, habló sobre lo sucedido en Argentina y dio su punto de vista. "Márquez con Rossi se pasó un poquito, pero no es una tragedia. Necesita, la próxima vez, hacer las cosas de forma más razonada, pensando que lo podía pasar cuando quería. Se precipitó". ‘Valentino tiene razón al quejarse, pero, en el fondo, él sabe que todos los pilotos han hecho alguna cosa parecida en su carrera. Valentino también ha hecho esto. Márquez, también. O Zarco. O Agostini, o Mike Hailwood. La sanción que le pusieron a Márquez fue justa. Yo diría basta. No es necesario montar una guerra, hacer un problema de Estado. Hay que pensar en lo que viene y no crear más polémicas".