"Esto no es el colegio, hay un reglamento que cumplir"

Fotos VISIÓN. Ezpeleta llegó a Madrid y no le preocupa la guerra entre Márquez y Rossi. "Si vuelve, que vuelva", lanzó.

10/04/2018 -

El CEO de Dorna Sports y máximo responsable del MotoGP, Carmelo Ezpeleta, llegó ayer a Madrid tras el Gran Premio de la Argentina y se refirió a la polémica entre Marc Márquez y Valentino Rossi. Defendió la actuación de los jueces y evitó tomar partido por una de las dos partes. "Yo no llamo al orden a nadie y sólo doy consejos a quien me los pide. Lo de ayer, es un incidente de carrera que los árbitros han penalizado como han considerado necesario. Que estén enfadados, pues es lo lógico. Qué quieres que te diga. Yo no voy a entrar en eso. Lo de ayer es un incidente que los árbitros han sancionado como consideraban, y yo en eso no entro. Que era un incidente penalizable lo demuestra el hecho de que Marc fuera a disculparse con Valentino", dijo Ezpeleta, en una entrevista con el Diario AS de España.

"Esto no es el colegio. Cada uno hace lo que hace y hay un reglamento que se tiene que cumplir. Luego, las opiniones son completamente libres", agregó.

A su vez, Ezpeleta consideró: "Hubo una carrera muy difícil por las condiciones climatológicas. La decisión de cómo se configuró la parrilla fue correcta, justa y aceptada por todo el mundo, y luego hubo una carrera en la que lo que sucedió lo vio todo el mundo. ¿Las penalizaciones? Evidentemente yo no opino sobre los árbitros, y ya está. Lo que sí haremos será hablar de ello en la próxima Comisión de Seguridad".

Seguidamente, el CEO de Dorna Sports sentenció:

"Sancionan los Stewards (comisarios) y ni yo ni nadie de Dorna está entre ellos. A ver si eso queda claro. Los dirigentes no cuestionan lo que hacen los árbitros, porque si no nos pondríamos nosotros de árbitros. Tengo mi opinión personal, que no la voy a decir. Aquí eran Mike Webb (que pertenece a la vez a Dirección de Carrera) y dos comisarios enviados por la FIM. Hay una lista de comisarios que nos presentas a principio de año y que nosotros aprobamos", cerró Espeleta tras el MotoGP en Las Termas.