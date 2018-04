Playoffs del Torneo de Primera

10/04/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, comenzarán los playoffs de cuartos de final del Torneo Amateur de Primera, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Sportivo Mariano Moreno, Mafel Max vs. Lotería Santiagueña; en Club Huaico Hondo, AGEM vs. CyAC; en Polideportivo Nº 2, Gimnasia y Esgrima Macroffice vs. La Villa; en Villa Mercedes, Del Pino vs. Don Bosco.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deben accionar los relojes del juego ni de 24 segundos.

Los equipos que quedaron eliminados en octavos de final podrán jugar la Copa de Plata.