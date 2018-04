Fotos CRUCIAL. Federico Mansilla fue la gran figura de Independiente en el triunfo del domingo ante Asociación Mitre.

Federico Mansilla apareció cuando su equipo más lo necesitaba y ahora se frota las manos de cara a los playoffs de la Liga Argentina, en la que Independiente enfrentará a Talleres de Tafí Viejo desde el jueves.

"A la previa del partido la viví con muchísimo nerviosismo, pero ya una vez que empezó, traté de concentrarme en lo mio para poder ganar. Al equipo lo veo bárbaro, estamos muy bien con estos cuatro triunfos al hilo. Realmente nos sentimos muy a gusto con el sistema que hemos implementado, con la identidad que es de atrás para adelante. Estoy muy contento también con la solidaridad que hemos tenido todos, con la predisposición, la agresividad cuando nos tocó entrar a cada uno", comentó el escolta cordobés.

De cara a los playoffs, Mansilla se mostró entusiasmado. "Es un premio para nosotros pese a que no fue un buen año. Nos tocó Talleres, que es un equipo que nos complicó todo el año. Si bien les ganamos un par de partidos, es un equipo difícil, que presiona mucho, no se rinde, no se dan por vencido nunca, lo cual nos va a obligar a estar concentrados los 40 minutos. El equipo se merecía aunque sea jugar el playoffs. Si hubiésemos jugado por el descenso, me hubiese ido muy vacío y muy triste a mi casa. Ahora estoy contento y ya pensando en Talleres", señaló optimista.

Fede habló de su gran actuación ante Mitre, en la que terminó con 26 puntos (7 de 10 en triples). "Cuando empecé a los 20 años en Gimnasia de Comodoro era un jugador de rol. Mi trabajo era entrar a defender, a marcar al que más puntos metía del rival y tomar algún que otro tiro que me quedaba. Con el pasar de los años fue cambiando mi juego para tomar un rol protagónico en los equipos que estuve después. También me gusta pasarla, asistir a mis compañeros. Y al tiro siempre lo entreno, porque es lo que me da de comer", comentó.

"La química del equipo la hemos encontrado. Desde que llegaron Damián (Palacios) y Axel (Weigand), cambió muchísimo el juego, ya que Damián es un jugador muy pensante, cien por cien a disposición del equipo, al igual que Axel. Eso no nos pasaba antes y es una realidad. Hoy hoy somos un equipo súper solidario", concluyó.