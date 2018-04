Mitre volvió al trabajo pensando en el Violeta

Fotos EXIGENCIA Mitre está cerca de asegurar la permanencia en el Nacional B. El domingo tiene una nueva oportunidad ante Villa Dálmine

10/04/2018 -

Con la intención de dejar atrás el traspié sufrido ante Sarmiento de Junín, el plantel profesional de Mitre retornó ayer a las prácticas pensando en el duelo que protagonizará el próximo fin de semana, ante Villa Dálmine en lo que será la fecha 23º del Torneo de la Primera B Nacional.

En ese sentido, el plantel conducido por el entrenador Arnaldo Sialle inició los trabajos previos para afrontar ese compromiso.

Como una de las principales novedades, es que el entrenador podrá contar nuevamente con el marcador central Oscar Piris, quien cumplió con su fecha de suspensión.

El primer encuentro semanal, sirvió para los futbolistas que tuvieron acción en Junín, realicen trabajos de regeneración muscular, mientras que el resto, estuvo afectada a trabajos de mayor exigencia.

El mediocampista de contención Juan Alessandroni, que estuvo en dudad hasta ultimo momento, por una dolencia, trabajó ayer con total normalidad.

Uno de los futbolistas que habló con la prensa, tras el entrenamiento fue el mediocampista Martín Pérez Guedes, quien aún mastica bronca por la derrota, a la que consideró como injusta.

"Creo que hicimos un buen partido, no merecíamos quedarnos con las manos vacías ya que el juego fue parejo y creamos muchas situaciones de gol que no pudimos concretar. Por eso nos quedó la sensación de bronca", indicó a Abc deportes, el ex jugador de Racing Club, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes.

"Considero que tuvimos nuestros errores pero también hay mérito del rival que concretó esas situaciones que tuvo. Tenemos que seguir trabajando porque nos quedan tres finales", completó el volante.

Por último, Pérez Guedes, e refirió al próximo rival, Villa Dálmine, partido en el que mediocampista anticipó que no debería cometer los errores producidos ante Sarmiento.

"Se viene un partido difícil donde vamos a tener que achicar rápidamente ese margen de error y trabajarlo para que esos detalles no nos vuelvan a pasar", cerró.

Mitre volverá a entrenar hoy por la mañana y desde mañana, se comenzará a definir al posible equipo titular.