San Martín no pudo con Belgrano, en Termas y la serie de Cuartos quedó abierta

Fotos PAREJO. San Martín fue el que propuso, pero no pudo quebrar a Belgrano.

10/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) San Martín no pudo romper el cero y terminó empatando con el marcador en blanco con Belgrano de Nueva Esperanza en el partido de ida por los cuartos de final del Torneo Federal "C" que se definirá el próximo domingo en la ciudad cabecera del departamento Pellegrini.

El encuentro fue intenso con un San Martín que buscó por todos los medios el gol que nunca llegó por la imprecisión de sus jugadores y la buena tarea del portero Ledesma.

Belgrano planteo un partido inteligente cerrándole los espacios al local que entró en la desesperación, el nerviosismo impidió que pudiera marcar goles como en otras tardes.

El partido queda abierto, restan 90 minutos que se jugará en Nueva Esperanza donde saldrá el rival de la llave entre Platense e Independiente de Fernández que jugarán mañana el partido de ida suspendido por las inclemencias del tiempo.

Reprogramación

Por otra parte, el partido suspendido el domingo entre Platense de Añatuya e Independiente de Fernández fue reprogramado por el Consejo Federal para mañana a las 21, en cancha del "Calamar".